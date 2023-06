Mexique: Delfina Gomez, candidate soutenue par le parti présidentiel, remporte l'État de Mexico

Delfina Gomez, la candidate du mouvement Juntos, haremos Historia soutenue par Morena, le parti présidentiel, a remporté les élections dans l’État de Mexico ce lundi. Elle devient donc gouverneure de cet État.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

Avec un taux de participation qui avoisine les 50%, selon les premiers résultats, la candidate Delfina Gomez du mouvement Juntos, haremos Historia soutenue par Morena, le parti présidentiel, est donnée gagnante du scrutin avec une avance confortable (entre 52 et 54%) face à sa rivale Alexandra De Moral (PRI).

Cette enseignante, qui a fait toute sa carrière politique dans la région, devient la première femme à prendre le poste de gouverneure. Elle devra s’attaquer à de nombreux défis dans cet État rongé par la violence.

L’enjeu de ce scrutin était également crucial pour le paysage politique mexicain, car à un an de l'élection présidentielle, il fait figure de référence et les répercussions du résultat dépassent l’échelle régionale, donnant un élan supplémentaire au parti au pouvoir.

Déroute du PRI

C’est donc un résultat historique pour l'État de Mexico et une défaite pour le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), qui gouvernait l’entité depuis près d’un siècle et qui vient de perdre son bastion le plus important.

Dès les premières minutes qui ont suivi la clôture des bureaux de vote, la candidate Delfina Gomez a célébré sa victoire accompagnée par des figures nationales du parti Morena. Ces résultats illustrent la déroute des partis de l’opposition nationale malgré leur tentative d’alliance et résonnent symboliquement en faveur du parti du président mexicain.

Cette victoire témoigne également de l’expansion du mouvement initié par Andres Manuel Lopez Obrador sur tout le pays élections après élections et ouvre la voie à sa favorite, la maire de Mexico Claudia Sheinbaum pour lui succéder en 2024. Car l’État de Mexico, avec ses 12,7 millions d’habitants, est le plus peuplé du Mexique et compte la plus importante réserve de voix du pays pour les prochaines présidentielles.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne