Un séisme dans l’ouest de Haïti fait plusieurs morts et des nombreux blessés

Un nouveau séisme a frappé la région de la Grand'Anse, dans l'ouest de Haïti, mardi 6 juin. Selon le dernier bilan, on déplore quatre décès et 36 blessés, la ville de Jérémie étant la plus touchée. À Platon, dans la banlieue de Jérémie, quelques dégâts ont été enregistrés, mais les conséquences sont graves pour le pays, qui fait déjà face à des inondations meurtrières, ainsi qu’une situation sécuritaire extrême et des crises institutionnelles et sanitaires.

Des habitants portent des blessés après l'effondrement d'une maison en raison d'un tremblement de terre à Jérémie, le 6 juin 2023. © Ralph Simon / AP

