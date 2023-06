Chili: Luis Silva, le pro-Pinochet qui va peser sur la rédaction de la nouvelle Constitution

Nouvelle étape pour le Chili, qui tente de se doter d’une nouvelle constitution pour remplacer celle héritée du dictateur Augusto Pinochet. Ce mercredi, un comité d’experts va remettre un premier brouillon au conseil chargé de rédiger le nouveau texte. Problème : la majorité de ce conseil, élu le mois dernier, défend l’héritage du dictateur. Parmi ses membres, l’avocat et homme politique Luis Silva, qui a reçu le plus de suffrages lors de l’élection, et qui devrait être élu à sa tête.

Luis Silva après la victoire du Parti Républicain aux élection le 8 mai 2023. © JANITOALEVIC/Creative Commons

