L'est des États-Unis enfumé par les incendies au Québec

La ville de New York est plongée ce mercredi dans un brouillard orange et marron, conséquence des feux de forêt qui ravagent le Québec, qui rendent l'air très difficilement respirable pour les 8,5 millions d'habitants de la « Grosse Pomme ».

Publicité Lire la suite

Les masques du Covid ont fait leur réapparition dans les rues de Manhattan, de Brooklyn et du Queens. Les New-Yorkais décrivent les yeux et la gorge qui « piquent » à cause de l'air à l'odeur âcre, caractéristique du bois brûlé, qui emplit les artères de la mégalopole. La Statue de la Liberté et les gratte-ciel sont enveloppés dans une brume orangeâtre. « Ce n'est pas le jour pour s'entraîner au marathon », a prévenu le maire de la ville Eric Adams.

La situation est encore plus mauvaise dans les grandes banlieues huppées et vertes au nord de New York, le long du fleuve Hudson. D'après la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, l'indice de qualité de l'air est passé mercredi de « nocif » à « très nocif » et toutes les activités scolaires et parascolaires en plein air ont été suspendues ou limitées « au strict nécessaire ». D'après le site IQAir.com, qui surveille les niveaux de pollution à travers la planète, l'indice pour New York atteint « 158 », avec une concentration de micro-particules PM2.5 à un niveau 14 fois plus élevé que les normes de l'Organisation mondiale de la Santé. Mardi soir, cet indice a atteint « 218 », un record.

Plus au sud, la capitale fédérale Washington s'est également réveillée mercredi dans une odeur âcre et sous un ciel voilé malgré un temps ensoleillé. Comme à New York et dans l'État du Maryland, les écoles publiques ont annulé les activités en extérieur pour les enfants, notamment le sport. L'indice de qualité de l'air à Washington était de 199 mercredi matin – sur une échelle allant de zéro à 500 –, un niveau considéré comme « nocif » et qui devrait perdurer jeudi. Selon le site fire.airnow.gov, des dizaines de millions d'habitants du nord-est et de l'est des États-Unis (New York, Washington, Philadelphie, Pittsburgh...) qui sont soumis cette semaine à une très mauvaise qualité de l'air.

Sans précédent

Face à cette pollution, la Maison Blanche a appelé les Américains dont la santé est fragile à « prendre des précautions ». Les incendies au Canada et la dégradation de l'air aux États-Unis qui en découle sont « un autre signe inquiétant de la manière dont la crise climatique affecte nos vies », a estimé la présidence.

Après l'Alberta et la Nouvelle-Écosse, c'est au tour du Québec d'être frappé par des incendies « jamais vus ». Cent cinquante feux y sont actuellement actifs, dont une centaine jugée hors de contrôle. Au total, plus de 11 000 Québécois ont déjà dû quitter leur logement, et la province francophone se prépare à évacuer 4 000 personnes supplémentaires. Le Québec a déployé des centaines de personnes sur le terrain. Avec l'aide internationale, notamment la centaine de pompiers provenant de France qui doivent arriver d'ici vendredi, il espère augmenter ses effectifs à 1 200 personnes. La question du matériel et des effectifs sera cruciale dans les jours à venir, reconnaissent les autorités.

La province francophone a recensé depuis le début de l'année 438 feux, contre 200 en moyenne à la même date au cours des dix dernières années. La situation est aussi considérée comme exceptionnelle par les autorités en nombre d'hectares brûlés à cette époque de l'année. Le Canada dans son ensemble vit une année sans précédent : 2 293 incendies de forêt ont été recensés et environ 3,8 millions d'hectares brûlés, soit un total bien supérieur à la moyenne des dernières décennies. Le pays qui, en raison de sa situation géographique, se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne