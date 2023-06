États-Unis: mort du télévangéliste et influent ultra-conservateur Pat Robertson

Il était l’un des pères du télévangélisme aux États-Unis : Pat Robertson est mort jeudi 8 juin chez lui en Virginie, à l’âge de 93 ans. Il a largement contribué à faire des évangéliques américains une puissante force politique au service du parti républicain, mais Pat Robertson était aussi un prédicateur contesté pour certaines de ses prises de positons ultraconservatrices.

En 1960, avec une poignée de dollars, Pat Robertson, jeune chrétien « born again », fils de sénateur américain, fonde CBN. À l’époque, c’est l’une des premières chaînes évangéliques aux États-Unis. Aujourd’hui, The Christian Brodcasting Network est un vaste et lucratif empire médiatique qui diffuse dans 200 pays et 70 langues sa bonne parole ultra-conservatrice, où la religion n’est jamais loin de la politique, rapporte notre correspondant à Miami, David Thomson.

Dans les années 1990, avec sa Coalition chrétienne de quatre millions de militants, selon le New York Times, le prédicateur cathodique contribue à faire des évangéliques une force politique de poids au sein de la droite américaine. Son adoubement est sollicité par tous les candidats républicains à la Maison Blanche. Cela bien que l’organisation ait perdu la moitié de ses membres dans les années 2000 et beaucoup de son influence.

Mais ce diplômé de Yale, farouche opposant à l’avortement, était aussi abonné aux polémiques. En 2002, il affirme que les attentats du 11-Septembre sont une punition divine contre l’immoralité de la société américaine et que les musulmans sont pires que les nazis.

En 2005, il appelle à assassiner le président vénézuélien Hugo Chavez, qu’il accusait d’avoir financé le chef historique d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden.

En 2016, Pat Robertson avait mis son influence au service de Donald Trump, aidant le milliardaire divorcé à conquérir les électeurs évangéliques. Il s'en était distancé quand le républicain avait nié sa défaite à la présidentielle de 2020 face au démocrate Joe Biden : « Le président vit toujours dans une réalité alternative », avait-il alors déclaré, conseillant Donald Trump de « passer à autre chose ».

Il avait d’ailleurs déconseillé l’ex-président à se représenter en 2024, jugeant que la candidate à la primaire républicaine et ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley ferait une meilleure candidate.

Le télévangéliste Pat Robertson a été le pionnier de l'influence des évangeliques sur le parti républicain et chez les ultraconservateurs. Ici, lors de la conférence de la coalition chrétienne «Road to Victory 98», à Washington, le 18 septembre 1998. © Roberto Borea / AP

