Donald Trump accusé d'avoir mis les États-Unis en danger

Donald Trump a mis en danger la « sécurité nationale » des États-Unis en conservant notamment des secrets nucléaires américains après son départ de la Maison Blanche, selon un acte d'accusation historique rendu public ce vendredi 9 juin 2023.

Le milliardaire républicain, qui brigue un second mandat en 2024, est visé par 37 chefs d'inculpation, dont « rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale » et « entrave à la justice », d'après ce document. Il est également accusé de faux témoignage et de s'être entendu avec son assistant personnel Walt Nauta – lui aussi poursuivi – pour dissimuler des documents réclamés par la police fédérale, le FBI.

Donald Trump avait annoncé jeudi qu'il avait été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison Blanche, une première pour un ancien président, et qu'il était convoqué mardi 13 juin devant un tribunal de Miami. « Je suis innocent », avait-il clamé, en se présentant comme victime d'une machination orchestrée par ses adversaires démocrates. Le président démocrate Joe Biden, lui aussi en lice pour le scrutin de 2024, a pris soin d'assurer ce vendredi ne pas être en contact avec le ministre de la Justice Merrick Garland dans ce dossier très sensible.

Des documents « sur les programmes nucléaires » retrouvés

Aux États-Unis, une loi oblige les présidents à transmettre tous leurs emails, lettres et autres documents de travail aux archives nationales. Une autre, sur l'espionnage, interdit de conserver des secrets d'État dans des lieux non autorisés et non sécurisés. Des agents du FBI avaient effectué une perquisition spectaculaire le 8 août à sa résidence de Mar-a-Lago et avaient saisi une trentaine d'autres boîtes, contenant 11 000 documents.

D'après l'acte d'accusation, des documents classifiés ont été retrouvés « dans une salle de bal », mais aussi « dans une salle de bains, dans la douche », ou encore dans « un bureau » ou « une chambre ». Ils « incluaient des informations sur les capacités de défense des États-Unis et de pays étrangers », « sur les programmes nucléaires » américains et « sur les vulnérabilités potentielles en cas d'attaque contre les États-Unis et leurs alliés ».

Leur potentielle « diffusion aurait mis en danger la sécurité nationale des États-Unis, leurs relations internationales », ajoute le procureur spécial Jack Smith, nommé en novembre dernier pour superviser l'enquête de manière indépendante.

(Avec AFP)

