Inculpation de Donald Trump par la justice fédérale: quelles conséquences?

L'ultra-favori du camp républicain pour la présidentielle en 2024, Donald Trump est convoqué mardi 13 juin devant le tribunal fédéral de Miami. L'acte d'accusation n'a pas été rendu public, mais d'après ses avocats, il est accusé de rétention illégale de secrets d'État et d'entrave à la justice et fausse déclaration. Cette ultime affaire peut-elle entraver la campagne du candidat à la présidentielle de 2024 ?

La question se pose d'autant plus que l'ancien président est déjà pris dans une tempête judiciaire. Il fait l'objet d'une première inculpation à New York pour avoir acheté le silence d’une actrice de films porno avant l'élection présidentielle de 2016. Il est aussi dans le collimateur du département de la Justice pour son rôle présumé dans l'attaque du Congrès par ses partisans, le 6 janvier 2021. Cette affaire des documents classifiés retrouvés dans sa résidence de Mar-a-Lago est, avec l'affaire du Capitole, pour laquelle il n'est pas encore poursuivi, de loin la plus sérieuse puisqu'il encourt jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.

Mais sera-t-il condamné ? Certains experts en doutent. Ils plaident qu'il sera difficile de prouver que Trump a intentionnellement cherché à faire obstruction à la justice. Même s'il était condamné à de la prison avant le scrutin, il pourrait légalement rester candidat. Politiquement, il est probable que cela ne décourage pas ses partisans qui, jusqu'ici, adhèrent totalement à ses accusations de machination politique. Le résultat de l'élection serait alors crucial : une victoire le protégerait de la prison. Pas une défaite.

Quoi qu'il en soit, au pénal comme au civil, Donald Trump conteste souvent les faits. Il interjette appel et ça lui donne le temps d'utiliser ses affaires comme un carburant dans sa campagne.

Bond dans les sondages depuis sa première inculpation

Il a bondi dans les sondages après sa première inculpation en mars 2023 en dénonçant un complot contre lui. Même son plus sérieux adversaire, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, a pris sa défense : c'est une conspiration des démocrates pour l'empêcher de se présenter en 2024.

En quittant la Maison Blanche en 2020, Donald Trump avait emporté de nombreux documents classifiés, retrouvés chez lui l'an dernier par le FBI. L'intéressé conteste les faits, mais toujours sans donner d'explications claires sur la présence de ces documents sensibles à son domicile.

