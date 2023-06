Colombie: les enfants perdus dans la jungle ont été retrouvés sains et saufs

C’est la fin d’un suspense de plus d’un mois. En Colombie, les quatre enfants perdus dans la jungle amazonienne, après le crash de leur avion, ont été retrouvés en vie ce vendredi 9 juin par l’équipe de recherche.

Colombie: une équipe de 200 personnages, civils et militaires ratissait la forêt autour du lieu du crash du petit avion qui transportait les enfants et leurs proches. Les quatre enfants ont été retrouvés affaiblis mais vivants ce vendredi 9 juin, après quarante jours d'errance dans la jungle.

C'est une incroyable histoire de survie digne d’un film hollywoodien. Sur les premières photos des enfants diffusées par la presse, on voit une dizaine de personnes, des militaires et membres de la communauté indigène, autour des quatre enfants enveloppés dans une couverture de survie. Ils ont l’air affaibli, rapporte notre correspondante, Najet Benrabaa.

Le président colombien, Gustavo Pétro, a aussitôt réagi et confirmé la bonne nouvelle aux médias. « Ils sont en train d’être examinés par des médecins. Ils sont à San José del guaviare. C’est leur première visite médicale. Si les médecins donnent leur feu vert, les enfants pourraient peut-être venir à Bogota ou à Villavicencio. Demain, je tenterai de parler avec eux. La coopération entre les forces armées et des membres des peuples autochtones, de bons connaisseurs de la jungle, bien plus que nous d’ailleurs..eh bien , cette collaboration a été efficace. C’est un exemple, pour le pays, qui montre ce que l’on peut accomplir quand on accepte de faire des alliances, des compromis pour atteindre un but commun. »

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

Au total, les enfants ont passé 40 jours dans la jungle après le crash de l'avion dans lequel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche, en pleine forêt amazonienne. Les trois adultes sont décédés et leurs corps avaient été retrouvés par l'armée peu après l'accident. Âgés de 13 à un an, les enfants, qui appartiennent au groupe indigène Uitoto étaient livrés à eux-mêmes. Une équipe de 200 personnes était à leur recherche.

Ce vendredi, à cette bonne nouvelle s’est ajouté un autre fait historique : l’annonce officielle d’un cessez-le-feu de six mois avec la dernière guérilla active du pays, l’ELN.

