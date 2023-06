Colombie: un accord de cessez-le-feu a été signé avec l'ELN à La Havane

« C'est un jour magique » s'est félicité le président colombien Gustavo Petro. Le gouvernement de Colombie et l'Armée nationale de libération (ELN), dernière guérilla encore active dans le pays sud-américain, ont signé vendredi à La Havane un accord de cessez-le-feu de six mois étendu à l'ensemble du territoire national. Et peu après, on apprenait que les enfants perdus dans la jungle avaient été retrouvés vivants.

La Havane, Cuba, le 9 juin 2023: un accord de cessez-leu- a été signé entre le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN. Sur la photo de gauche à droite: le président colombien Gustavo Petro, le président cubain Miguel Diaz Canel et le premier commandant de la guérilla ELN Antonio Garcia. AFP - YAMIL LAGE