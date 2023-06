Le Canada toujours rongé par les flammes malgré l’arrivée de pompiers étrangers

Difficile encore d'entrevoir du mieux sur le front des incendies canadiens. Les pompiers, aidés par des renforts venus du monde entier, sont à pied d'œuvre, mais de nombreux brasiers sont encore hors de contrôle. Hectare après hectare, les provinces de l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse, du Québec et maintenant de la Colombie britannique partent en fumée sous les regards impuissants. Le point sur la situation.

Dans la région québécoise de l’Abitibi, au nord de Montréal, la situation n’est toujours pas sous contrôle. Pour arriver dans cette région minière confrontée aux feux les plus violents, il faut rouler des centaines de kilomètres vers le Nord, depuis les villes les plus peuplées du Québec, plus au Sud, raconte notre envoyé spécial au Canada, Guillaume Naudin. Traverser des forêts qui au gré des vents sont recouvertes de nappes de fumée, de « boucane », comme on dit ici. Et il n’est pas toujours possible de voir le ciel. Quand c’est le cas, on y aperçoit des Canadair, des avions bombardiers d’eau. En fin de journée, vendredi 9 juin, il y en avait au moins six sur le tarmac de l’aéroport régional de Val-d’Or. C’est que le feu menace encore des villes de la région.

Si certains des habitants de Chibougamau et de communautés autochtones de Lac-Simon ont pu rejoindre leur domicile, d’autres villes sont toujours évacuées. C’est le cas Normétal et de Lebel sur Québillon. Au total, il y a encore plus de 120 feux actifs au Québec. Cela n’empêche pas les habitants de Val-d’Or de vaquer à leurs occupations, y compris en extérieur. Mais la ville maintient des moyens en place, notamment des centaines de lits de camp dans une salle de sport. Car Val-d’Or se tient prête à accueillir des habitants situés plus au Nord. Il y a encore beaucoup de forêt qui est susceptible de brûler en fonction de l’évolution de la situation météo. Les autorités comptent sur la pluie annoncée dans les prochains jours. Mais il en faudra beaucoup pour arrêter complètement ces feux d’une ampleur inédite. Et l’été n’a pas encore commencé.

Vendredi soir, dans la province de l'Alberta, dans l'Est, un ordre d'évacuation a été prononcé pour le comté de Yellowhead et la ville d'Edson.

Une aide internationale de grande ampleur

Trois cents militaires apportent également un soutien logistique aux pompiers en préparant les aires d’atterrissage ou en défrichant la forêt pour bâtir des pare-feu. Une centaine d’hommes et de femmes venus de Nouvelle-Écosse, là où les incendies ont diminué depuis quelques jours, viennent également aider leurs collègues québécois dans la région de l’Abitibi.

La multiplication des feux d’un bout à l’autre du Canada depuis plusieurs semaines complique la tâche des pompiers sur le terrain. Le Centre interservices des feux de forêt du Canada fait appel à l’aide de l’étranger. Déjà, une centaine de pompiers américains sont à l’œuvre dans l’Ouest, et le président américain Joe Biden a promis l’envoi de 600 pompiers supplémentaires. Une centaine de Français entrent en action ce 10 juin au Québec, rapporte notre correspondante au Québec, Pascale Guéricolas.

Venus principalement du sud de la France, les sapeurs-pompiers et les militaires en sécurité civile vont travailler en étroite collaboration avec les pompiers québécois. Le groupe a emmené 14 tonnes de matériel, dont des kilomètres de tuyaux, pour intervenir avec le plus d’autonomie possible. Face à des incendies longs de plusieurs dizaines de kilomètres, les soldats du feu vont bénéficier de l’assistance d’avions-citernes qui arrosent le brasier. Les hélicoptères sur place interviennent, quant à eux, de façon ciblée pour larguer des ballons d’eau.

C’était une question de temps. Depuis plusieurs années, d’importants feux de forêts touchaient l’ouest du Canada. À force de changement climatique et après un printemps particulièrement chaud et sec, le phénomène est arrivé dans l’Est avec une intensité jamais vue, comme l’explique le militant écologiste et président d’Action boréale, Henri Jacob... Reportage à Val-d'Or Guillaume Naudin

