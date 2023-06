Mort en prison de l'«Unabomber», dont les attentats ont traumatisé les États-Unis

La chasse à l’homme qui avait mené à l’arrestation de Ted Kaczynski alias «Unabomber» est encore considérée aujourd’hui comme l’une des plus longues et des plus chères de l’histoire des Etats-Unis, puisqu’il aura fallu 18 ans et la mobilisation de près d’une centaine d’enquêteurs.

AP - John Youngbear