Trump multiplie les attaques contre la justice à la convention des Républicains de Géorgie

Donald Trump promet de ne pas se laisser faire. L’ancien président américain était samedi 10 juin en Géorgie. Deux jours après son inculpation dans l’affaire des dossiers confidentiels retrouvés chez lui, il continue de crier à la chasse aux sorcières. Une version soutenue également par ses supporters.

Publicité Lire la suite

Sur une heure et demie de discours, Donald Trump a consacré plus d’une heure à ses ennuis avec la justice, relate notre correspondante à New York, Loubna Anaki. L’inculpation pour fraude par le parquet de New York, l’enquête sur son ingérence dans l’élection de 2020, l’enquête sur son rôle dans l’assaut du Capitole, et bien sûr la récente inculpation pour possession de documents confidentiels, à tout cela, Donald Trump répond ceci : « There is no crime ! » « Il n’y a pas eu de crime », affirme Donald Trump qui n’hésite pas à s’en prendre, comme à son habitude, aux procureurs et aux autorités.

« Mon inculpation est ridicule et infondée, poursuit-il. Elle est menée par un département de la Justice aux mains de l’administration Biden. Elle restera dans l’histoire comme l’un des plus graves abus de pouvoir de l’histoire de notre pays. »

>> À lire aussi : Donald Trump accusé d'avoir mis les États-Unis en danger

« Ils font comme en Russie stalinienne ou en Chine communiste ! »

L’ancien président, candidat à la présidentielle de 2024, s’exprimait lors de la convention des Républicains de Géorgie. Il maintient qu’il est victime d’un complot politique : « Biden essaie d’envoyer son rival le plus sérieux en prison, exactement comme ils font en Russie stalinienne ou en Chine communiste ! Aucune différence ! »

Samedi, Donald Trump a également reçu le soutien de deux de ses concurrents pour les primaires républicaines. Mike Pence et Ron DeSantis ont tous deux dénoncé un abus de pouvoir. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, son principal adversaire pour l'investiture républicaine, s'est joint aux dénonciations d'un ministère de la Justice supposément « instrumentalisé ».

Quant au chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, dont la relation avec le tumultueux milliardaire n'a pas toujours été au beau fixe, il a estimé que l'inculpation de l'ancien président marquait un « jour sombre » pour les États-Unis.

>> À lire aussi : Inculpation de Donald Trump par la justice fédérale: quelles conséquences?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne