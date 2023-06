À la Une: miracle dans la jungle colombienne, quatre enfants perdus retrouvés vivants

Revue de presse des Amériques

En Colombie, vive émotion après le sauvetage de quatre enfants perdus dans la jungle depuis 40 jours. Ils ont été retrouvés à plusieurs kilomètres de l’épave où se trouvaient leur mère et d’autres proches, tués dans le crash de l’avion qui les transportait. Le moment de leur découverte a été immortalisé dans une vidéo transmise à l’hebdomadaire La Semana. Dans ces quelques secondes, on voit les sauveteurs : des Indiens Murui et des soldats, exploser de joie devant les enfants très amaigris. Une fratrie, « symbole désormais de bonheur et d’espoir pour la Colombie et le monde », clame Semana. Espoir, car ce sauvetage n’est pas que le fruit du hasard, raconte le journal El Espectador. Dans les forêts de Guaviare y Caquetá, peuplées d’animaux sauvages, il a fallu toute l’intelligence de la sœur aînée.

Dans son sac à dos, Lesly portait son petit frère, et tout un équipement : une lampe, deux téléphones éteints et quelques vivres. Ce sont les détails que livre le général Pedro Sánchez dans le journal. D’après le récit du commandant des opérations, « les enfants évoluaient toujours près de points d’eau. Ils ont pu trouver les rations qu’on leur avait lancées par hélicoptère, et quand elles se sont terminées, ils se sont servis des fruits de la forêt », complète l’officier. Le général ajoute que sans les Indiens, l’opération aurait été impossible. Et rien n’aurait pu se faire sans « Mère Nature », répondent les indigènes dans El Tiempo. « Nous nous sommes assis dans la nuit, et avec nos plantes médicinales (…) nous avons pu savoir exactement où trouver les enfants », narre Miguel Romario de la garde indigène au quotidien colombien.

Au Canada, la forêt continue de brûler

Dans l’Alberta, « un front froid qui a balayé la région ce week-end a aidé à la lutte ». Mais rien n’est joué. « Il suffit d’un peu de vent pour que les flammes reprennent de plus belle », prévient le directeur du comté de Yellowhead, Luc Mercier, cité dans le journal La Presse. Pas de quoi inciter les populations à revenir. « Les ordres d’évacuation sont maintenus », d’après le quotidien. De nouveaux ordres sont même émis en Colombie-Britannique « en raison de la progression des incendies », précise le quotidien.

Dans le même temps, le nombre de feux de forêt hors de contrôle au Québec diminue.Au point que les résidents de Chibougamau dans le Nord-du-Québec pourront rentrer chez eux dès aujourd’hui, nous apprend la presse canadienne. Mais prudence, toujours. Désormais, « la priorité des pompiers, renforcés par des confrères arrivés du Nouveau-Brunswick et de 25 militaires, c’est l’incendie 334 » qui s’étend sur près de 100 000 hectares, précise le journal La Presse. « Nous passons du mode réactif au mode offensif », clame la ministre des forêts. Alors qu’on guette la pluie, les pompiers « prennent les choses en main au lieu de seulement réagir au brasier », résume la Gazette de Montréal.

Miami sous haute sécurité

Donald Trump attendu en Floride, et ce n’est pas pour rentrer à la maison, mais au Tribunal. C’est demain que l’ancien président va comparaître devant un tribunal fédéral à Miami. Il est accusé d’avoir mis en danger la sécurité nationale en conservant des documents confidentiels à son départ de la Maison Blanche. Et Miami se tient prête. Elle « a accueilli son lot d’inculpés célèbres, de l’ancien homme fort du Panama Manuel Noriega au jihadiste d’al-Qaïda José Padilla » rappelle le Miami Herald. Mais « avec Donald Trump, on entre dans l’histoire », ironise le journal.

C’est la première fois qu’un ancien président est inculpé. Et ce n’est pas n’importe lequel. D’où des préparatifs particuliers. « Les autorités ont durci leur dispositif de sécurité », afin de « guetter les menaces en ligne comme les éventuels rassemblements d’extrême droite », raconte le Washington Post. Car l’ancien président a à nouveau appelé ce dimanche ses partisans à manifester contre son inculpation.

Vague bleue dans les tribunes

L’Uruguay, championne du monde de football des moins de 20 ans. Et si c’était aussi la victoire de la ferveur du public ? « En voyant les supporters du stade Maradona de la Plata, on se serait cru à Montevideo », raconte Le quotidien uruguayen La Nacion, en décrivant la domination des drapeaux et maillots aux couleurs de l’Uruguay dans les tribunes. La finale, achevée par 1 but à 0 « restera dans l'histoire », exulte El Observador, « non seulement parce que c'est la première victoire de ce pays dans cette compétition [des moins de 20 ans, NDLR], mais aussi parce que cette équipe a brillé tout au long du match face à une Italie au parcours jusque-là brillant », s’extasie le quotidien national.

