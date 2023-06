La Chine soupçonnée de vouloir espionner les États-Unis depuis une station d’écoute à Cuba

À en croire la presse américaine, Pékin serait en train de renforcer ses capacités en installant une station d’écoute sur l’île de Cuba située à 160 kilomètres à peine du sud des États-Unis.

Publicité Lire la suite

Cette information révélée par le Wall Street Journal a fait beaucoup de bruit de l’autre côté de l’Atlantique car elle a été reprise par un grand nombre de médias américains. Une information selon laquelle la Chine aurait secrètement conclu un accord avec Cuba pour pouvoir effectivement installer une station d’espionnage sur l’île. L'installation serait capable d’intercepter des appels téléphoniques, des emails ou des transmissions satellites de tout le sud-est américain, où se trouvent un grand nombre d’installations militaires.

Le Wall Street Journal explique que Pékin se serait engagé à verser plusieurs milliards de dollars à la Havane dans le cadre de cet accord. Ces informations ont beaucoup fait réagir, notamment au sein de la commission du Sénat sur le renseignement qui s’est dite très préoccupée. Mais, il faut savoir que pour le moment, Pékin, La Havane, mais aussi Washington ont démenti ces informations de presse.

Une volonté croissante d'espionnage côté chinois

Si cette information-là est démentie, les efforts de la Chine pour espionner Washington sont un fait confirmé. On sait par exemple que lorsqu’il est arrivé à la Maison Blanche, Joe Biden a été briefé par les services de renseignement au sujet des efforts croissants de la Chine pour installer des bases dans le monde, à des fins d’espionnage.

Et on peut imaginer l’avantage pour Pékin d’installer de grandes oreilles aussi près des États-Unis étant donné les tensions actuelles, notamment autour de Taïwan. Cela pourrait permettre aux Chinois, par exemple, d’apprendre beaucoup de choses sur les capacités militaires des Américains en cas de conflit en mer de Chine méridionale.

>> À lire aussi : Un navire de guerre américain dans le détroit de Taïwan: Pékin accuse Washington de «battage médiatique»

Une rencontre pour réchauffer les relations entre les deux pays

Étant donné ces tensions, ces informations ne tombent donc pas forcément au bon moment. Les relations entre Washington et Pékin sont tendues et la moindre rumeur de ce genre, même non confirmée, risque de laisser une trace, surtout au moment où le secrétaire d'État américain est censé se rendre en Chine la semaine prochaine.

Un voyage qui, initialement, était prévu en février dernier, mais avait été annulé après le fameux incident du ballon espion. Lorsqu’un ballon chinois avait traversé les États-Unis de la côte Ouest à la côte Est avant d’être abattu au large de la Caroline du Nord. Cela avait duré plusieurs jours et l’affaire avait fait beaucoup de bruit surtout que pour les Américains, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait bien d’un ballon espion. Et cela avait mis l’administration Biden dans une situation compliquée quant à la position à tenir face à Pékin.

Et Anthony Blinken se rend en Chine la semaine prochaine pour tenter de réchauffer les relations entre les deux pays. Et avant ce déplacement, on sait que cela fait plusieurs mois que les responsables chinois et américains tentent de discuter en coulisses. Mais le dialogue a été compliqué par les tensions autour de Taïwan et la guerre russe en Ukraine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne