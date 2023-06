La prolifération des incendies au Canada enflamme les complotistes

Alors que la quasi-totalité des provinces du Canada s'embrase, les complotistes s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux. « Gouvernement pyromane », « confinement climatique », tous préfèrent ces théories fumeuses à une réalité : les feux sont plus intenses, plus fréquents qu'auparavant à cause du dérèglement climatique.

De notre correspondant à Montréal,

Pour trouver un commentaire Twitter qui remet en cause l'impact du dérèglement climatique sur les feux au Canada, il ne faut pas chercher bien loin. Sur le compte d'Alexandre Shields, journaliste spécialisé dans la couverture des enjeux environnementaux dans le média québécois Le Devoir, les contre-vérités pullulent en réaction à ses tweets.

Un compte anonyme avec une photo anonyme et sans information sur son profil me demande de faire preuve de «courage» pour lui démontrer que la crise climatique existe. Eh ben. https://t.co/O7KM5HmtPG — Alexandre Shields (@AShields_Devoir) June 6, 2023

« Il y a toujours eu un bassin de climato-négationnistes, mais là, ces gens s'expriment sans retenue, ils sont très décomplexés dans leur façon de s'affirmer, notamment sur Twitter. Ils remettent en question toute forme de science climatique, généralement à grand renfort de graphiques pris hors contexte », regrette le journaliste, qui travaille sur le dérèglement climatique depuis plus de 14 ans. Par exemple, de nombreux comptes anonymes mettent en avant des graphiques montrant une diminution du nombre de départs de feux au Canada ces dernières décennies. Si cette donnée est réelle, elle invisibilise le fait que les surfaces brûlées augmentent en moyenne depuis la même période. Une tendance qui ira en s'aggravant avec le dérèglement climatique.

Loin de se limiter aux contre-arguments fallacieusement chiffrés, certains climato-négationnistes en viennent à remettre en question l'origine même des feux qui sévissent dans les provinces canadiennes. Certaines vidéos sont ainsi totalement sorties de leur contexte et datent de plusieurs années, à tel point qu'elles font désormais l'objet d'un article dans Le Devoir pour rappeler les faits.

Les feux de forêts ne s'allument pas tous seuls, un drone et de mauvaises intentions peuvent s'avérer utiles pour dérouler un programme... pic.twitter.com/SWNsfKu9OQ — Wasp nano (@Waspnano5) June 7, 2023

Ces internautes pointent aussi du doigt les écologistes : une rhétorique reprise par une partie de la frange politique canadienne ouvertement climato-sceptique. C'est le cas de Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada et ancien ministre fédéral des Affaires étrangères, qui accuse des « terroristes verts » d'avoir déclenché des feux.

« Je comprends que nier la réalité climatique, c'est son pain et son beurre d'un point de vue politique. Il a même déjà dit que le CO2, c'était une bonne chose parce que les plantes en ont besoin ! », grince Alexandre Shields, avant d'ajouter : « Le problème, c'est que ce discours-là est tenu par des gens qui ont ou ont eu des responsabilités publiques. »

Rejet du commun

Le journaliste québécois ressent depuis quelques mois une augmentation des fausses nouvelles sur les sujets liés au climat dans les espaces commentaires, ainsi qu'une multiplication des attaques à son encontre. « Ils nous traitent d'idiots, de clowns ou de gens contrôlés par le gouvernement… J'ai de la misère à comprendre pourquoi ces gens-là se sont autant remontés contre des faits scientifiques », souffle Alexandre Shields, qui rappelle qu'en tant qu'homme, il reçoit des messages moins violents que certaines de ses collègues.

L'intensification des théories complotistes sur les incendies canadiens coïncide en partie avec la fin de la pandémie de coronavirus et la levée des restrictions sanitaires. Pour André Mondoux, professeur sociologue à l'école des médias de l'université du Québec à Montréal, ce n'est pas étonnant : « La Covid-19 a soufflé sur les braises déjà existantes du complotisme, parce que cette pandémie impliquait une discipline venue des gouvernements : ne sortez pas de chez vous. » Après le coronavirus, c'est donc le dérèglement climatique et ses manifestations qui intéressent les complotistes.

Le report de l'attention de la Covid-19 vers le dérèglement climatique est rendu possible par le fait qu'une majorité des complotistes rejettent toute forme de règles communes, au nom d'un individualisme poussé à l'extrême. En témoigne l'utilisation du terme « confinement climatique » par les complotistes pour désigner les conseils des autorités locales aux habitants des municipalités en proies aux flammes pour échapper aux fumées. « Lorsque que les événements exigent une discipline au nom du vivre ensemble, le complotisme prend le relais : si je n'ai pas de rapport à l'autre, c'est moi qui décide, moi, je pense que le vaccin, ce n'est pas bon, point. La vérité n'a plus d'importance », résume André Mondoux.

Peur irrationnelle

Autre facteur majeur pour comprendre cette vague de théories du complot, c'est le caractère inimaginable du dérèglement climatique et de ses conséquences, comme l'est l'idée d'une pandémie mondiale. Aurélie Sierra, sociologue de formation et spécialiste de la gestion sociale des forêts, rappelle : « Une part du climato-scepticisme vient de l'incapacité de l'humain à accepter le fait d'être face à un phénomène extrêmement puissant sur lequel on n'a pas de contrôle. On préfère donc être dans une forme de déni qui est conscient, qui est dans la négation de la réalité face aux enjeux climatiques. »

Tandis que la forêt brûle, les complotistes se raccrochent donc aux branches comme ils le peuvent. Un argument régulièrement véhiculé par la frange climato-négationniste canadienne est que la forêt boréale, l'écosystème forestier québécois, est habitué aux feux de forêts, et qu'il est normal que des feux se déclarent. Pour Aurélie Sierra, cet argument ne tient pas. « Certes, la forêt brûle tous les 25 à 50 ans pour se régénérer, mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là, puisque l'ampleur et l'intensité de ces feux ne ressemblent pas du tout à ceux des feux normaux », précise la spécialiste.

Le souci, c'est que ces théories ne disparaîtront pas, malgré la force nouvelle et la fréquence des catastrophes naturelles, ces signaux évidents de l'impact du dérèglement climatique sur notre planète. « Il y a une forme de déni : on l'a vu avec les inondations du Saint-Laurent, les habitants continuent de penser que c'est exceptionnel, que ça n'arrivera plus, et ils reviennent vivre au même endroit », soupire Aurélie Sierra. Face à la force de cet embrigadement, Alexandre Shields a donc pris une nouvelle habitude pour réduire la visibilité des complotistes : les bloquer systématiquement sur ses réseaux sociaux.

