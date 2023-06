Les États-Unis ouvrent leurs «centres de gestion» des migrants au Guatemala

C’est un volet du nouveau programme de coopération entre le Guatemala et les États-Unis. Des « centres de gestion » de migrants basés au Guatemala ouvrent ce lundi pour, officiellement, faciliter le parcours des demandeurs d’asile et des migrants et pour éviter les foules de sans-papiers amassés à la frontière sud des États-Unis.

Des migrants guatémaltèques expulsés des États-Unis attendent sur la piste de l'aéroport à leur arrivée à la base aérienne de Guatemala City le 11 mai 2023. AFP - JOHAN ORDONEZ

