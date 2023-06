À la Une: Donald Trump en quête d’avocat

Revue de presse des Amériques

C’est le grand jour pour Donald Trump. Le premier ex-président américain à comparaître devant la justice fédérale. Ce sera à Miami ce mardi matin, et la presse se demande qui seront ses avocats qui l’accompagneront à l’audience. Deux de ses principaux conseils ont démissionné récemment. Ses équipes ont donc planché toute l'après-midi hier pour en trouver en Floride. C’est la règle dans l’État. Ses avocats doivent être inscrits au barreau de Floride, ou trouvé le parrainage d'un avocat établi dans le Sunshine State. Or, ce n’est pas une mince affaire, croit savoir le Washington Post. Plusieurs auraient décliné l’offre de l’ancien président. C’est le cas d’une pointure, le dénommé Jon Sale, qui s’est illustré dans l’affaire du Watergate. « C’est la plus grosse affaire du monde », reconnaît-il dans le journal. Mais les récentes défections autour de Donald Trump prouvent aussi l’ampleur de la tâche. « Il a besoin d’un avocat expérimenté et à la réputation impeccable », poursuit Jon Sale. Difficile de trouver un avocat au parcours sans faute qui accepte de prendre des coups, sous l'œil des projecteurs. Sans compter que Trump est un client difficile, « qui n'écoute pas les conseils, dérape en public et ne paye pas toujours ses factures en temps et en heure », rappelle le New York Times.

Pendant ce temps, un procès historique s'est bel et bien ouvert dans le Montana, lundi. Dans le tribunal de Lewis and Clark à Helena, ville fondée par l’industrie minière, seize jeunes de 5 à 22 ans ont témoigné et accusé leur état de ne pas prendre ses responsabilités dans la destruction de l’environnement. Le New York Times donne à lire le récit d’un des premiers témoins à parler, Rikki Held. La ferme de ses parents, leur seule ressource, est menacée par les sécheresses et les feux de forêt. « Je sais que le changement climatique est un enjeu global mais le Montana doit prendre sa part de responsabilité », soutient la jeune femme. Dans ce procès, « les jeunes accusent le Montana d’encourager l’industrie fossile, et par là, de violer leur droit à un environnement sain et propre, censé être garanti par la constitution de l’État », nous explique le Washington Post. Plus tôt cette année, des élus républicains du Montana ont voté une loi qui empêche les autorités de considérer les effets sur le climat lors de l’évaluation de grands projets industriels. Au moins un autre procès du genre doit se tenir dans l'état de l'Oregon. Quel qu’en soit l’issue, ils auront une vertu, souligne dans le Washington Post la scientifique Delta Merner, « c’est l’opportunité pour la justice d’être le lieu d'un débat sur la question du lien entre le changement climatique, favorisé par l'activité humaine et ses effets nocifs sur l’avenir des nouvelles générations ».

En Haïti, des marchands pleurent après l'incendie du marché 2000 à Delmas 29 dans la nuit de dimanche à lundi. Son origine est toujours inconnue. Mais les dégâts eux sont bel et bien visibles. Le média en ligne Juno 7 donne la parole aux vendeurs et vendeuses de produits manufacturiers de ce marché qui n'était pas un marché alimentaire. Souvent, ils se sont endettés pour acheter leur espace, comme cette femme en larmes qui a emprunté 4 000 dollars à des proches. Pendant ce temps, des pompiers sans moyens et impuissants s'affairent pour tenter d'éteindre l'incendie. Un constat fait aussi par Alterpresse, qui rappelle que les incendies sur les marchés publics sont récurrents à Port-au-Prince.

Ebrahim Raïssi, le président iranien, est arrivé lundi au Venezuela, premier pays de sa minitournée latino-américaine. L'occasion de souligner leur opposition aux États-Unis. Après un accueil chaleureux au Palais présidentiel avec « honneurs militaires », précise Ultimas noticias, on a parlé affaires. Peut-être confiants dans les rumeurs qui annoncent une levée prochaine des sanctions pour ces deux grands producteurs de pétrole, pas moins de 13 accords stratégiques ont été signés hier. Essentiellement des conventions bilatérales dans les domaines des technologies de l’information, l’agriculture, les mines ou la recherche, énumère El Universal. Le gouvernement iranien veut porter les échanges à terme à 20 milliards de dollars par an, contre 3 actuellement.

Prochaine étape de cette mini-tournée des pays amis, Cuba, où les fortes pluies de ces derniers jours ont fait déjà six morts. « Un évènement peu fréquent auquel nous devons nous préparer », titre le journal officiel, Granma. Est-ce un aveu de faiblesse des autorités ? Le chef de l’État a en tout cas décidé de mettre à jour les plans de réduction des désastres pour incorporer ces pluies intenses, afin de réagir plus vite, rapporte Granma. « La Défense civile a réagi avec retard » souligne pour sa part le média en ligne 14 y medio. Dans l’est de l’île, où se concentrent les dégâts, 9 000 personnes sont affectées et 10 communautés seraient toujours inaccessibles à cause de la montée des eaux. Plusieurs d'entre eux sont aussi parmi les plus productifs du pays, précise le média en ligne.

