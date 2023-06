Cuba: six morts et des milliers d'évacués après de fortes pluies

Au 13 juin, six morts sont à déplorer à cause des fortes pluies qui frappent l'île depuis plusieurs jours. Dans l'est, plusieurs cours d'eau ont débordé, entraînant des glissements de terrain, et empêchant l'accès à certaines zones. En état d'alerte, les autorités en ont appelé à l'aide internationale, notamment celle des agences de l'ONU.

Une rue inondée dans la ville de Camaguey à Cuba, le 9 juin 2023. © RODOLFO BLANCO CUE / ACN / AFP

