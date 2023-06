Comparution de Donald Trump: l'ancien président peine à organiser sa défense

Ce mardi 13 juin, Donald Trump va se trouver une nouvelle fois devant un tribunal, cette fois celui de Miami. Il est accusé d’avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche, et avoir bloqué les efforts du gouvernement pour les récupérer. Cette enquête est la plus grave de toutes celles qui visent Donald Trump - c’est la première fois qu’un ancien président est inculpé au niveau fédéral. Et il semble avoir du mal à organiser sa défense.

L'ancien président américain Donald Trump arrive à l'aéroport international de Miami alors qu'il doit comparaître devant un tribunal fédéral pour des accusations de documents classifiés, à Miami, Floride, États-Unis, le 12 juin 2023. REUTERS - MARCO BELLO

