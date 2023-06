L'Illinois, premier État américain à interdire l'interdiction de livres

Les guerres culturelles aux États-Unis et un état qui réagit face aux interdictions de livres qui se multiplient dans d’autres.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Interdire d’interdire des livres dans les bibliothèques publiques, c’est l’objectif du gouverneur démocrate Jay Robert Pritzker. Il considère que c’est de la censure. Pour lui, ce sont les régimes dictatoriaux qui agissent ainsi, pas les démocraties. La nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, oblige les bibliothèques à adopter dans leurs statuts la charte de l’association nationale des bibliothèques, sous peine de ne plus recevoir de financements publics de l’État. Cette charte précise qu’aucun document ne doit être interdit ou supprimé en raison d'une désapprobation partisane ou doctrinale ou des origines et des opinions de leurs auteurs. Cette même association alerte sur l’augmentation des demandes d’interdictions. Elles ont pratiquement doublé entre 2021 et 2022.

Au total, plus de 2500 publications font l’objet de réclamations. Pour la plupart, ce sont des ouvrages d’auteurs issus des communautés LGBT et d’auteurs de couleur. Sans surprise, ces demandes d’interdiction se produisent dans des États qui ont mis en place des lois dans ce sens : le Texas, la Floride, le Missouri, l’Utah et la Caroline du Sud. Une liste que l’Illinois n’a manifestement pas l’intention de rejoindre.

