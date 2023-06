À la Une: un procès-symbole de la situation du journalisme indépendant au Guatemala

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Au Guatemala, le journaliste José Ruben Zamora est condamné à six ans de prison. Le fondateur du journal El Periódico, qui a été fermé sous la pression économique, est reconnu coupable de blanchiment d'argent. La justice a abandonné les charges de chantage et trafic d'influence. Certes, la peine prononcée est nettement moindre que les 40 ans requis par le procureur. Mais l'absence de preuve soulignée par la justice pour absoudre l'accusé des faits de chantage et trafic d'influence aurait dû lui bénéficier pleinement. Voilà pourquoi « les proches du journaliste feront appel et épuiseront les recours jusqu'à la Cour interaméricaine des droits humains s'il le faut », précise le journal El País. L'accusé n'a pas pu lui-même se défendre convenablement. « Les autorités ont poursuivi et arrêté quatre de ses avocats, accusés d'obstruction à la justice, ce qui l'a incité à en recruter d'autres » rappelle le journal. À l'évidence, « le processus judiciaire démontre le zèle du Ministère public transformé en instrument politique pour réprimer et poursuivre pénalement les détracteurs du président », dénoncent l'organisation Convergence pour les Droits de l'homme, cité dans le journal la Prensa libre (« Presse libre », en espagnol).

À quelques jours des élections générales, le climat s'assombrit pour les libertés, y compris celle de la presse. José Ruben Zamora a toujours nié les faits reprochés, à savoir la simulation d'une transaction commerciale afin de financer son journal fondé en 1996. « Depuis le début, il dénonce une persécution politique […], un montage mis en place par le président Giammatei avec le procureur général » souligne le journal El Pais. Le média rappelle le palmarès du quotidien El Periódico : « 144 enquêtes sur des faits de corruption », par exemple le retentissant scandale de la concession d'exploration minière octroyée et surfacturée à une entreprise russe contre commissions à des fonctionnaires. Les organisations des droits de l'homme ne sont pas les seules à condamner le verdict. L'ambassade des États-Unis au Guatemala estime qu'il menace le journalisme indépendant. Elle s'inquiète aussi pour la santé de José Ruben Zamora. L'homme de 66 ans qui est apparu amaigri mercredi a déjà dénoncé ses conditions de détention : « manque d'eau et restrictions de visite » notamment, précise El País.

Vote bipartisan contre les Trumpistes au Congrès

Aux États-Unis, la polarisation politique est montée d'un cran mercredi avec l'inculpation de Donald Trump qui entend mener sa campagne comme si de rien n'était. Deux récits, deux mondes s'affrontent plus que jamais. « Impossible aujourd'hui de convaincre un supporter de Trump que sa version des faits est fausse », résume l'éditorialiste Jill Filipovic de CNN. Dans ce contexte, la justice et les institutions sont soumises à un test de confiance jamais connu auparavant, complète l'écrivaine.

Peut-être un espoir que tout le camp républicain n'est pas aveuglé par la « Trump mania » : mercredi, pendant que l'ancien président comparaissait à Miami, il s'est passé quelque chose au Congrès. Des élus démocrates ont réussi à bloquer un vote de censure contre l'élu démocrate Adam Schiff. C'est l'ancien président de la commission du renseignement à la Chambre des Représentants, celui qui avait mené les auditions publiques en vue de destituer Donald Trump en 2019. Beaucoup de Républicains souhaitaient le poursuivre pour mensonge et abus d'informations sensibles.

Ces manœuvres ont été bloquées et pas seulement par des Démocrates. « Vingt républicains se sont joints à eux pour empêcher la résolution des défenseurs de Trump », rapporte The Hill. Le premier concerné, Adam Schiff, est aussi le premier surpris après le vote. « Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour les membres républicains pour s'opposer aux dingues » du camp pro-Trump, a-t-il réagi dans le journal. Mais si « cette dernière tentative des Républicains de se venger des démocrates pour le traitement fait à Donald Trump a échoué », d'autres sont en préparation contre le camp Biden, explique Karoun Demirjian du New York Times.

Le troisième homme de Floride

Les yeux seront encore braqués sur la Floride ce jeudi. Où le maire de Miami est officiellement le troisième homme dans la course à la présidentielle 2024. C'est donc le troisième résident de Floride à se présenter à la primaire républicaine, face à ceux qu'on ne présente plus Donald Trump et Ron de Santis. Mais qui est Francis Suarez, le maire de Miami ? « Un homme pressé », selon le Miami Herald. « Suarez est jeune, quarante-cinq ans, télégénique et doué pour la collecte de fonds » énumère le journal de Miami. Mais « outre que comme maire, il n'a pas l'expérience et le poids » de ses rivaux, souligne le Miami Herald, il n'apparaît quasiment pas dans les sondages d'opinion. Pourtant, ce Cubain-américain, seul latino dans la course, a déjà trouvé des financeurs pour ses spots de campagnes, selon le journal.

Le maire prétend avoir changé l'image d'une ville longtemps perçue comme celle du crime. Désormais attirante pour les investisseurs et tournés vers la cryptofinance, complète El País. Mais le Miami Herald rappelle un fait moins flatteur pour le nouveau candidat. Il s'en est pris publiquement à ce journal lorsque ce dernier a révélé les dessous d'un contrat de consultant qu'aurait signé Suarez avec un riche développeur immobilier. Cette affaire fait l'objet d'une enquête fédérale, précise le journal.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne