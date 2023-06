États-Unis: le débat s'ouvre sur le maintien ou non de l’Afrique du Sud dans l’Agoa

Les relations entre les États-Unis et l’Afrique du Sud sont en question. À Washington, on s’interroge sur un éventuel soutien sud-africain à la Russie dans sa guerre en Ukraine. Et il pourrait y avoir des conséquences diplomatiques et économiques.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa (image d'illustration). À Washington, on s’interroge sur un éventuel soutien sud-africain à la Russie dans sa guerre en Ukraine. AP - Sergei Chirikov

