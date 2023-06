Pérou: la ministre de la Santé démissionne après des critiques sur sa gestion de l'épidémie de dengue

La ministre de la Santé du Pérou, Kelly Portalatino, a démissionné. En cause, il y a le déchaînement de critiques sur sa gestion de l'épidémie de dengue. Une crise sanitaire qui a déjà fait plus de 200 morts dans le pays, le pire bilan depuis la réapparition de la dengue en 1990. Une situation qui devrait durer selon les scientifiques et dont va hériter son successeur au ministère de la Santé.

Oscar Ugarte, c'est son nom, prendra ses fonctions dès ce samedi. Très vite, il devra s'atteler à endiguer la propagation du virus dont le moustique transmetteur a proliféré à la suite des pluies torrentielles qui ont suivi l'ouragan Yaku au printemps.

Dans le nord du pays en particulier, près de la frontière équatorienne, le département de Piura déplore à lui seul 82 morts dont 11 enfants. L'ouragan a ravagé les infrastructures et souvent l'eau a été stockée dans des réservoirs à ciel ouvert, favorisant la reproduction du moustique. La ministre démissionnaire, Kelly Portalatino, a tenté d'expliquer que les fortes températures et les pluies étaient les principales causes de la crise.

Des hôpitaux submergés

Mais ses adversaires politiques ont surtout déploré l'état des hôpitaux de Piura, submergés. On n'y prend plus en charge que les cas les plus graves désormais, e particulier les enfants pris de fièvre, de diarrhées, et de vomissements. À Piura, ils constituent 30% des personnes infectées. Les autres restent chez eux pour la plupart en attendant que la fièvre retombe.

Pour ne rien arranger, le phénomène El Niño, et ses hausses de températures, redoutés pour la fin de l'année, pourrait apporter davantage de pluies et d'inondations, favorisant la propagation des maladies virales.

