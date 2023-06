Pérou: la présidente Boluarte exclut de convoquer des élections anticipées avant 2026

La presse péruvienne s'intéresse plutôt aux affaires au sein du gouvernement

« La cheffe de l’État, remarque Expreso, tenait un discours différent il y a quelques mois, lorsqu’elle affirmait que son gouvernement était un gouvernement de transition et qu’elle lançait un projet de loi pour avancer les élections », alors que les manifestants demandaient dans les rues du Pérou le retour de Pedro Castillo, manifestations violemment réprimée, faisant des dizaines de morts.

Mais la presse péruvienne est plus intéressée par les ministres de Dina Boluarte : par l’interpellation du ministre de la Justice et des droits humains, pour ses liens présumés avec une organisation criminelle, comme le pointe par exemple le Diario Correo. Et surtout par la démission de la ministre de la Santé, critiquée pour « sa mauvaise gestion face à l’épidémie de dengue », rappelle Peru 21. De fait, Expreso dresse un tableau apocalyptique de la situation du pays, et cingle : « l’exécutif et le législatif se trompent du tout au tout s’ils croient que la population leur concédera un vote de tolérance indéfini ». En tout cas jusqu'en 2026, date donc de la prochaine présidentielle.