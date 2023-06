États-Unis: violence et racisme restent récurrents dans la police de Minneapolis

Trois ans après le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd sous le genou du policier blanc Derek Chauvin, la police de Minneapolis continue d’être pointée du doigt. Cette fois, c’est un rapport accablant du ministère de la Justice qui épingle des pratiques violentes et discriminatoires.

Ils envoient des cow-boys dans les quartiers afro-américains, contrôlent six fois plus souvent les noirs que les blancs, raconte notre correspondant à Miami, David Thomson. Ils utilisent des techniques d’interpellation dangereuses, font un usage excessif de la force et ont recours aux armes à feu pour rien. Enfin, pour couronner le tout, leurs systèmes de contrôles internes sont un labyrinthe opaque.

Ce sont les termes employés par le rapport de 89 pages du ministère de la Justice sur la police de Minneapolis après deux ans d’enquêtes à éplucher tous les incidents depuis 2016, et ils sont nombreux.

En quatre ans, la ville a déboursé plus de 61 millions de dollars en poursuites civiles après des bavures, souvent meurtrières, de ses agents. Ce sont ces problèmes systémiques, écrivent les enquêteurs qui ont rendu possible le meurtre de George Floyd par l’ex-policier Derek Chauvin.

Le 25 mai 2020, à Minneapolis, le policier blanc Derek Chauvin avait asphyxié le quadragénaire noir George Floyd en restant agenouillé sur son cou pendant plus de neuf minutes. Son agonie, filmée par une passante et mise en ligne, avait suscité d'immenses manifestations dans tous les États-Unis. Près d'un an plus tard, le ministère de la Justice avait lancé une enquête pour déterminer si, au-delà des actes individuels, il existait un problème structurel dans la police de cette ville de 425 000 habitants, parmi les plus inégalitaires des États-Unis.

Un rapport « perturbant »

Même si, après le drame, des progrès ont été faits, reconnait le ministre de la Justice, Merick Garland, il reste beaucoup de travail. Le rapport inclut 28 recommandations et les autorités locales et fédérales vont désormais négocier un plan de réformes, dont la mise en œuvre sera soumise à la supervision d'un tribunal, a-t-il précisé depuis Minneapolis.

Mais à Washington, les promesses restent lettre morte. Après les protestations de l’été 2020, Joe Biden avait promis un George Floyd Act pour réformer la police, une loi depuis longtemps bloquée et enterrée au Congrès faute de majorité suffisante. Le président démocrate -qui a qualifié le rapport de « perturbant »- a de nouveau appelé le Congrès à légiférer, sans grande chance d'être entendu.

(et avec AFP)

