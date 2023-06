Mexique: la mort massive d'oiseaux de mer liée au phénomène El Niño

Plusieurs échouements massifs d’oiseaux morts ont été constatés sur les côtes mexicaines du Pacifique après des phénomènes similaires au Pérou et au Chili. Des centaines d’oiseaux ont été retrouvés sur les plages du Chiapas, de Oaxaca, jusqu’au Sonora et en Basse Californie cette dernière semaine.Les chercheurs ont d’abord soupçonné un agent pathogène de la grippe aviaire... Mais après des tests, cette hypothèse a été écartée et, selon les autorités mexicaines, les oiseaux seraient plutôt victimes du réchauffement climatique.

Un technicien du Service national de la santé, de la sécurité et de la qualité agroalimentaire (Senasica) tient un oiseau mort alors que le gouvernement mexicain affirme que la mort de centaines d'oiseaux sur la côte du Pacifique a probablement été causée par le phénomène climatique El Nino, au Mexique. Photo non datée publiée le 15 juin 2023. via REUTERS - MEXICAN GOVERNMENT

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval Les oiseaux seraient en fait morts de faim au large. Il s'agit essentiellement de puffins, une espèce qui vit en haute mer et parcourt de longues distances, ainsi que des mouettes et des pélicans. Selon les premières conclusions des scientifiques qui ont réalisé des autopsies, ces oiseaux n'auraient pas réussi à pêcher suffisamment pour se nourrir. C'est El Niño, le phénomène climatique naturel qui se produit en moyenne tous les deux à sept ans sur le Pacifique, qui est désigné comme responsable de cette hécatombe. Quand il est présent, les eaux en surface de l'océan se réchauffent, alors les poissons ont tendance à descendre et nager plus en profondeur, hors de portée des oiseaux. >> À lire aussi : Le Pérou craint pour ses anchois, sous la menace d'El Niño El Niño est un phénomène très observé au niveau mondial et ses effets qui ont des répercussions sur la météo planétaire sont craints. À cause de l'action humaine et de la montée des températures atmosphériques, il s'accentue. Selon l'administration océanique et atmosphérique américaine, il s'est formé deux mois en avance cette fois-ci et a une forte probabilité d'être très intense. >> À lire aussi : Climat: le retour d'El Niño est à craindre pour cette année 2023