Robert Bowers, auteur de la tuerie antisémite de Pittsburgh, reconnu coupable

Il avait ouvert le feu dans une synagogue de Pittsburgh. Jugé en Pennsylvanie, il encourt la peine de mort.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est à ce jour la pire attaque antisémite de l’histoire des Etats-Unis. Le 27 octobre 2018, dans le quartier juif de Squirrel Hill à Pittsburgh, dans l’ouest de la Pennsylvanie, Robert Bowers entre dans la synagogue « Tree of life », « l’arbre de la vie » avec un fusil d’assaut AR-15. Bilan du massacre 11 morts et 7 blessés.

Il vient d’être reconnu coupable des 63 chefs d’accusation par un tribunal fédéral de la même ville. Pour en arriver à ce résultat, il aura fallu plus de quatre ans et un procès de plusieurs semaines particulièrement éprouvant. Les jurés ont notamment eu à écouter les enregistrements d’appels aux services d’urgence. Et notamment l’un dans lequel, au milieu des coups de feu, on peut entendre une victime peiner à respirer avant de rendre son dernier souffle.

L’accusé n’a rien dit durant toute la durée du procès et sa défense n’est que très peu intervenue. Son objectif est d’éviter la peine de mort.

Une autre phase du procès pour décider de la sentence doit débuter à la fin juin et durer à nouveau plusieurs semaines. Pour que Robert Bowers soit condamné à la peine capitale, comme le souhaite l’accusation, il faudra que le jury soit unanime. Dans le cas contraire ce sera la prison à vie.

