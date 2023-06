À la Une: Pékin et Washington reprennent le dialogue

Revue de presse des Amériques

Le sommet de cette visite a eu lieu il y a quelques heures avec une rencontre entre le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et le président chinois Xi Jinping. La première du genre pour un responsable américain de ce niveau depuis 2018. « Cela veut dire que les rencontres à huis clos qui ont précédé ont été productives, au moins pour les Chinois », croit savoir le spécialiste de la région Jacob Stokes, cité dans le Washington Post. Selon le journal, « le changement est frappant dans les médias d’État chinois. » « Après avoir qualifié Blinken de provocateur intrusif, sa visite est décrite aujourd’hui dans des termes positifs », souligne le quotidien.

Le journal en ligne Politico voit dans le changement de tonalité du discours des deux bords la volonté commune « de sortir de mois de rancœur ». Ce lundi, Blinken a aussi rencontré le numéro un du Parti communiste pour les questions diplomatiques, Wang Yi. Aucun n’a fait part d’avancées concrètes sur les dossiers qui fâchent, ni sur Taïwan, ni sur la détention des citoyens américains en Chine. Mais la voie est ouverte à des groupes de travail dans les semaines à venir et une future rencontre entre Blinken et son homologue, souligne Politico. Même s’il est trop tôt pour dire s’il y a de quoi espérer une rencontre Biden/Xi d’ici à la fin de l’année, affirme le Washington Post.

Floride : une nouvelle loi contre l’immigration illégale va entrer en vigueur

En Floride, les migrants vivent dans la menace à quelques jours de l’entrée en vigueur d’une loi contre l’immigration illégale. Insomnies, peur et, pour certains, la fuite. Cette loi qui entre en vigueur le 1ᵉʳ juillet va obliger les entreprises de plus de 25 employés à s’assurer que tous sont en règle. Or, on estime que les travailleurs non déclarés en Floride représentent environ 10 % de la main-d'œuvre dans des secteurs comme l’agriculture, le bâtiment, la gestion des déchets ou encore le tourisme, précise le Miami Herald. Le journal est allé à la rencontre de ses travailleurs victimes du serrage de vis voulu par Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui envisage ce texte comme tremplin pour sa campagne présidentielle.

« Je pense toujours à mes papiers », se lamente Sara Perez, employée sans documents dans une pépinière. En Floride depuis 30 ans, l’État s’est accommodé de sa présence jusqu’ici. On se demande alors si cette loi ne va pas tirer une balle dans le pied du « Sunshine state ». Dans ce reportage, les employeurs n’ont pas souhaité témoigner. À partir du 1ᵉʳ juillet, ils encourent une amende de 1 000 dollars par jour s’ils sont pris à faire travailler des personnes sans papiers. « Au-delà des implications pratiques de la loi, ce qu’il y a de pire, c’est l’atmosphère de peur qu’elle insuffle déjà parmi les immigrés », explique un avocat assailli d’appels de travailleurs sans-papiers, inquiets pour leur avenir.

Célébration de Juneteenth, symbole de l’émancipation des esclaves afro-américains du Texas

Contraction de « june » et « nineteenth » (19 juin), le Juneteenth est un jour férié au niveau national depuis deux ans seulement. Il donne l’occasion aux Africains-Américains de se réunir pour célébrer l’abolition de la traite des noirs. « Pour la deuxième année, des milliers de personnes sont allées faire la queue aux archives nationales à Washington pour voir des pièces rarement exposées, comme la proclamation de l’émancipation des esclaves du Texas, qui date du 9 juin 1865, soit deux ans après la proclamation nationale par Abraham Lincoln », explique Samantha Latson dans le Washington Post.

C’est le cas de Beth et Laura, venus avec leurs enfants pour voir le fragile document enfermé dans une boîte en verre à la température contrôlée. « Il y a eu des combats pour la liberté et ils continuent aujourd’hui », raconte le couple cité dans le journal. Mais la plupart des Américains ont fait la fête dans la rue ce week-end, les festivités ont mal tourné à Willowbrook, dans l’Illinois. Un mort et une vingtaine de blessés par balles sur un parking alors qu’elles célébraient paisiblement le Juneteenth, comme le rapporte le Chicago Suntimes. Les causes comme les auteurs de la fusillade ne sont pas connus, souligne le réseau NPR, qui précise que quatre autres tueries ont aussi eu lieu ce week-end aux États-Unis, pour un bilan provisoire de six morts.

Brésil : a u moins 13 personnes décédées et trois autres disparues après le passage d’un cyclone

Au Brésil, au moins 13 personnes sont mortes et trois autres sont portées disparues après le passage d’un cyclone entre jeudi et vendredi dans le sud du pays. Dans la région de Porto Alegre, tous les efforts se concentrent pour les retrouver, explique le Correio do Povo. Le journal régional donne la parole au maire de Caraà, petite ville ravagée par les eaux à laquelle la défense civile a pu enfin avoir accès ce week-end. L’aide humanitaire a ainsi pu arriver. Mais les pluies torrentielles ont détruit le principal pont menant à Caraà. « Nous allons devoir tout reconstruire à zéro », déplore le maire dans le Correio do Povo.

Haïti : les greffiers suspendent leur grève

En Haïti, les greffiers observent une trêve dans leur longue grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Une pause dans le mouvement décidée samedi afin de laisser le temps au ministère de la Justice d’exécuter ses promesses concernant de meilleures conditions de travail, rapporte le Nouvelliste. L’Association nationale des greffiers, dont la grève paralyse l’appareil judiciaire depuis le 7 mars dernier, avertit que le mouvement repartira aussitôt passé le délai du 15 août, si aucune avancée n’est réalisée.

