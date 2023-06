À la Une: le crime organisé couvre 81% du territoire mexicain

Revue de presse des Amériques

C’est la conclusion d’une étude publiée par le journal El Universal. Les données sont accablantes, écrit le quotidien : la présence du crime organisé au Mexique s’étend sur 81 % du territoire national. Parmi les groupes criminels, c’est le cartel de Jalisco qui est le plus présent dans le pays. Il opère dans 28 des 32 États. Plus de 108 millions de Mexicains sont potentiellement exposés à la violence des gangs, c’est-à-dire des exécutions, des massacres, des enlèvements, des extorsions ou encore des assassinats ciblés d’hommes et femmes politiques et de policiers. Pendant les 12 premiers jours du mois de juin, presque mille homicides ont été enregistrés, soit une moyenne de 80 par jours.

Donald Trump affirme avoir été trop occupé pour rendre les documents confidentiels

L’ancien président américain Donald Trump, accusé d’avoir caché des documents confidentiels, s’est de nouveau justifié, c’était hier sur la chaîne Fox News, lors d’un échange assez musclé. Le journaliste Bret Baier a demandé à l’ancien président pourquoi il n’avait pas simplement remis les documents à la demande des agents fédéraux. Réponse de Donald Trump : « J’étais très occupé […] Je n’avais pas le temps de trier les documents professionnels de mes affaires personnelles ». Cette explication fait la Une de USA Today. Le site d’information The Hill relève que le journaliste et l’ex-président se sont disputés sur les propos de Donald Trump qui estime toujours qu’il a gagné l’élection présidentielle de 2020.

« Vous avez perdu l’élection », a rectifié le journaliste de Fox News. Plus tôt dans l’interview, Donald Trump s’en était pris à la chaîne Fox News, affirmant que « beaucoup moins » de gens qu’auparavant regardent la chaîne. Interrogé alors par le journaliste sur les raisons qui le poussent à venir sur le plateau de Fox News malgré ses attaques incessantes contre la chaîne, Donald Trump a répondu, avec une rare franchise : « Vous devez faire passer votre message d’une manière ou d’une autre ».

L’intégration des migrants au Brésil

Ce mardi 20 juin 2023 est la Journée mondiale des réfugiés et la presse brésilienne a décidé de mettre les migrants à l’honneur. Avec notamment des exemples d’intégration réussie. Folha de São Paulo publie le portrait de plusieurs migrants venus récemment au Brésil. Mazen Zwawe, par exemple, 31 ans qui a fui la guerre en Syrie. Arrivé à São Paulo il y a dix ans, il est aujourd’hui chef d’un restaurant spécialisé dans la cuisine méditerranéenne qui emploie six personnes. Mazen Zwawe a obtenu la nationalité brésilienne et envisage de rester dans ce pays qui l’a si bien accueilli, dit-il.

Selon Folha de São Paulo, la majorité de personnes qui demandent un statut de réfugié vient du Venezuela. C’est le cas de Larry Alexander de la Rosa, 49 ans qui vit au Brésil depuis quatre ans. Publicitaire au Venezuela, il travaille aujourd’hui dans une boulangerie. Sa fille aînée et son épouse viennent de le rejoindre à São Paulo. Lui aussi, il voit son avenir au Brésil, surtout si sa fille, qui passe cette année l’équivalent du baccalauréat, est acceptée dans une université publique.

« L’évangile selon Ariel Henry… où le temps est infini »

En Haïti, ce sont les dernières déclarations du Premier ministre de facto Ariel Henry qui font la Une. Avant de s’envoler vers l’Europe où il participera en fin de semaine à Paris au Sommet sur un nouveau pacte financier mondial, Ariel Henry a affirmé sur Twitter qu’il s’engageait, entre autres, à lancer le processus de révision de la Constitution et de constituer un gouvernement d’unité nationale.

Des propos qui font réagir Frantz Duval, le directeur du Nouvelliste. Dans son éditorial, il note que tous ses engagements sont dépourvus de calendrier. « Dans l’évangile selon Henry, […] le temps est infini », écrit Le Nouvelliste, avant de poursuivre : « la dernière fois que le pays était une situation similaire à celle qu’il connaît aujourd’hui, Jean-Claude Duvalier était président à vie. Comme lui, Ariel Henry a tous les pouvoirs et aucune élection pour pourvoir à son remplacement n’est à l’ordre du jour. Comme pour Jean-Claude Duvalier, tous les pays amis soutiennent le pouvoir en place “sans diktat ni échéancier”. Faute de mieux, disent les diplomates les plus influents », écrit le Nouvelliste.

