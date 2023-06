Uruguay: le président déclare «l'urgence hydrique» dans la métropole de Montevideo

L'Uruguay et la sécheresse. Le barrage de Paso Severino alimente 60% de la population en eau douce et se trouve aujourd'hui avec des quantités d'eau de plus en plus faibles. Pour éviter son épuisement, le gouvernement avait déjà autorisé à mélanger son eau avec de l'eau salée pour la consommation. Mais les mesures ne s'avèrent pas suffisantes. Le président uruguayen Luis Lacalle Pou a déclaré lundi 19 juin « l'urgence hydrique » dans la métropole de Montevideo, la capitale, afin de prendre de nouvelles mesures.

Le président uruguayen Luis Lacalle Pou boit de l'eau lors d'une conférence de presse avec son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva à Montevideo, le 25 janvier 2023. AP - Matilde Campodonico

Texte par : RFI Suivre

L'état d'urgence hydrique permet au gouvernement de mettre en place des mesures plus rapidement avec des décrets et des lois. Notamment la baisse de la TVA sur les achats de bouteilles d'eau, comme l'a affirmé le président Luis Lacalle Pou. « Avec cette exonération d'impôts, dit-il, nous supposons que le prix va baisser. Avec la ministre de l'Économie, nous avons vu qu'une fois que ces taxes seront retirées, il devrait y avoir une baisse sensible. » Le président a également annoncé la prolongation des distributions pour les plus précaires : « On maintient aussi les mesures prises par le ministre des Affaires sociales, qui concernent 21 000 personnes et consistent à fournir des bouteilles d'eau gratuitement de deux litres par jour. C'était prévu jusqu'au mois de juin et la mesure va être étendue. » Une nouvelle réserve en eau douce doit également être construite sur la rivière San José pour diversifier les approvisionnements. L'installation, qui devrait coûter 20 millions de dollars, devrait être opérationnelle d'ici un mois. Pour le président, il n'y a pas de risque de pénuries, mais la qualité de l'eau pourrait encore se dégrader. Les autorités sanitaires étudient cette semaine la possibilité d'augmenter les quantités d'eau salées mélangées avec de l'eau douce. >> À lire aussi : Uruguay: reculade du président qui voulait transformer un vestige nazi en œuvre