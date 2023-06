À la Une : 46 femmes tuées pendant des affrontements dans une prison du Honduras

Revue de presse des Amériques

Tout a commencé ce mardi 20 juin à 7h40 du matin dans la prison de femmes de Tamara, située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Tegucigalpa, raconte La Prensa. Des femmes de la Mara Pandilla 18 – la bande criminelle – ont commencé à affronter d’autres prisonnières d’une bande adverse, la Mara Salvatrucha : « Pendant qu’une équipe brûlait leur habitation, l’autre tirait sur celles qu’elles croisaient dans les couloirs et la cour de la cellule ».

Selon Delma Ordóñez, présidente de l’Association des personnes privées de liberté du Honduras, la colère des prisonnières vient du fait que « la commission leur a dit qu’elle allait leur refuser de continuer à avoir des téléviseurs, des appareils électriques, des micro-ondes […] Cela les a contrariées et que c’était une façon de dire : voilà ce que nous n’aimons pas qu’il se passe ici. » L’avocate Raquel Nunez ajoute que « les dirigeants de la prison étaient au courant du danger, et la veille, ils leur avaient fait dire qu’ils allaient intervenir dans leurs cellules, ce qui les a contrariées ».

« Vingt années d’anarchie dans les prisons »

Ces vingt dernières années, au moins 1 050 prisonniers ont été tués au Honduras, rapporte El Hondudiario. « 20 années d’anarchies dans les prisons », titre de son côté La Prensa, qui dresse la liste des affrontements armés, mutineries et incendies volontaires et rappelle qu’après celui de 2004 dans la prison de San Pedro Sula, qui avait tué 107 prisonniers, le Honduras avait été condamné par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Des tragédies récurrentes, écrit le journal, « qui révèlent une impossibilité à gouverner ces prisons […] La surpopulation, les conditions inhumaines, la corruption et le manque de ressources sont des problèmes persistants depuis des décennies. Ces facteurs ont alimenté un environnement instable propice à l’émergence et à la consolidation de gangs dans les prisons ».

La prison de Tamara, écrit El Heraldo, fait partie des plus surpeuplées du Honduras : 918 femmes, pour une capacité de 500 prisonnières. L’Association des personnes privées de liberté du Honduras, écrit El Hondudiario, a annoncé qu’elle allait « porter l’affaire devant des instances internationales pour dénoncer cette tragédie ». Au niveau local, indique le journal, plusieurs associations ont déjà réagi, parmi lesquelles l’Association pour une société plus juste, qui a dénoncé « le manque d’attention à la sécurité » des prisonnières. Un juge a été nommé pour enquêter sur le drame.

Marche contre le président Petro en Colombie

En Colombie, des milliers de manifestants ont protesté ce mardi 20 juin à Bogota et dans les principales villes du pays contre les différentes réformes promises par le président de gauche Gustavo Petro. « Petro, avec ses deux mobilisations encourageant les gens à soutenir ses réformes, a été celui qui a fait descendre le combat dans la rue », juge Las 2 Orillas. Le journal estime que « la contre-attaque de ses détracteurs a été féroce et le président a clairement perdu », avec une grande mobilisation à Bogota, « une ville qui lui a donné près de deux millions et demi de votes lors des dernières élections ». El Colombiano note que, alors que ses réformes ont du mal à avancer au Congrès et que le président n’a pas encore terminé sa première année de mandat, « trois personnes sur cinq désapprouvent la manière qu'a Gustavo Petro de diriger le pays ».

Et selon le journal, c’est « cette majorité qui s’est fait entendre ce mardi dans, au moins, quinze villes ». Cette « marche des majorités » a été promue par l’opposition, mais, estime El Colombiano, « elle a été investie – comme rarement – de légitimité citoyenne ». Les analystes interrogés par El Tiempo « soulignent le paradoxe d’un chef politique qui a cimenté une grande partie de sa route vers la présidence grâce à sa capacité à mobiliser les dissidents sous le gouvernement d’Iván Duque, et qui reçoit aujourd’hui un tel rappel à l’ordre. » Sur son compte Twitter, rapporte Semana, le président a estimé que la mobilisation avait été « faible » dans les régions de El Caribe et El Pacifico, et qu’à Bogota la place de Bolivar n’avait pas été remplie – même si, selon le journal, des photos prouvent le contraire.

