Brésil: les participants se rappellent des manifestations historiques de juin 2013 dix ans après

Le Brésil se souvient des « journées de juin » il y a dix ans. Le pays a vécu un mouvement de manifestations en 2013 : d’abord contre l’augmentation du tarif des transports, les dépenses dues à la Coupe du Monde de 2014 et aux Jeux olympiques de 2016, ainsi que contre la présidence de Dilma Rousseff et contre la corruption, ouvrant la voie pour l'opération « Lava Jato » qui a visé de nombreux hommes politiques. Un moment de rupture dans l’histoire du pays, selon des observateurs, où tous les bords politiques étaient présents.

À l'origine des protestations, il y a eu un mouvement lancé par les étudiants de la ville de São Paulo. Des étudiants qui réclamaient de meilleurs services publics - dans les transports notamment. La mairie de São Paulo avait augmenté le tarif des transports publics de 0,20 reais [soit 0,05 euro, à l’époque], ce qui a mis le feu aux poudres : le mouvement « Passe Livre » (libre passage, ou MPL) s'est alors déclenché, réclamant lui la gratuité des transports collectifs à São Paulo.

Le mouvement a duré quatre jours avant d’être violemment réprimé par les autorités, notamment Geraldo Alckmin qui était alors gouverneur de droite de l’État de São Paulo et dont dépend la police locale. Il est aujourd’hui le vice-président de la figure de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Les manifestations ont alors pris de l'ampleur dans un Brésil présenté comme un modèle et qui se préparait à accueillir la Coupe du monde de football de 2014. Les revendications ont très vite dépassé le prix des transports.

En 2013, Marcia faisait partie des premiers manifestants réclamant des avancées sociales, qui espéraient «qu'avec la Coupe, notre vie allait changer, mais le peuple vit dans la misère, c'est pour cela que nous manifestons» Achim Lippold

Certains joueurs de l'équipe nationale ont d'ailleurs marqué leur soutien au mouvement, comme Dani Alves. Des moments sportifs importants, et beaucoup y ont vu une occasion de manifester leur ras-le-bol de tout de ce qui ne fonctionnait pas - ou très peu - dans le pays : le système de santé, un système politique gangréné par des élites jugées déconnectées du peuple et la corruption. La population était encore marquée par le scandale du « Mensalão » - qui révèle au grand jour un système d'achat mensuel de voix parlementaires lors du premier mandat de Lula da Silva à la présidence.

En 2013, le Brésil sortait des années Lula marquées par un boom économique et une redistribution sociale publique inédite dans l’histoire du pays. Des millions de personnes défavorisées ont pu prendre l’ascenseur social et une nouvelle classe moyenne-moyenne basse s’était formée.

La classe moyenne a alors pris les rues, se sentant oubliée : ces Brésiliens en avaient assez de payer, en sus de leurs impôts, pour avoir des soins, pour avoir de l'éducation ou pour des services publics finalement inefficaces. Alors que le gouvernement dépensait des milliards pour accueillir la Coupe du monde de 2014, le système de transport public ou les hôpitaux publics restaient dans un état lamentable : « Nous voulons des services publics du niveau Fifa » est devenu un slogan du mouvement.

« J’avais envie de vivre ça »

Comme beaucoup de jeunes qui sont sortis dans la rue en juin 2013, Luiz Franco était avant tout curieux de ce qui était en train de se passer dans son pays. « J’avais envie de vivre ça, de le voir de près. Mais je ne portais aucune revendication particulière. Bien sûr, il y avait plein de choses que je voulais changer dans le système et dans la société. C’était un moment vraiment rare : tout le monde voulait sortir dans la rue, et toutes les demandes se mélangeaient », a-t-il raconté à notre correspondante à Rio de Janeiro.

Étudiant en histoire dans une université publique de Rio de Janeiro, Luiz avait 20 ans en 2013. Il se souvient d’avoir perçu l’ampleur des manifestations à l’époque, non pas à cause du nombre de personnes dans les rues, mais plutôt en voyant la force de la répression policière.

« Ce qui était vraiment différent, c’est que quand on sortait, on sentait l’odeur du gaz lacrymogène, se rappelle-t-il. On voyait ces bombes exploser, je me souviens du bruit : on aurait dit qu’on vivait une guerre civile, avec des bombes qui explosaient un peu partout, des personnes qui courraient désespérément dans tous les sens, qui avaient toujours des mouchoirs avec du vinaigre pour se protéger des bombes lacrymogènes. »

Ce souvenir est encore fort pour la plupart des manifestants de l’époque. « J’ai dû fuir de la police mille fois, raconte Fabricio Telló, qui était étudiant en sociologie. Je me souviens que parfois, alors que la manifestation était terminée, la police allait dans les quartiers où se trouvaient les bars à Rio, et lançait des bombes lacrymogènes, même en direction de ceux qui n’étaient pas dans les manifs. »

Un policier brésilien détient un manifestant à RIo de Janeiro, le 20 juin 2013. © Victor R. Caivano / AP

Une répression policière brutale « qui a entraîné un émoi national »

Le 13 juin, la répression policière monte d’un cran : manifestants et journalistes sont blessés par des balles en caoutchouc, un photographe perd un œil lors de la marche du Mouvement pour la gratuité des transports publics (MPL).

« Dans les manifs de Rio comme São Paulo, on voyait bien des figures qui dénotaient des profils des militants, dans leur façon de provoquer la police, d’attaquer certains symboles, comme des arrêts de bus, note Josué Medeiros. Cela alors que les militants de gauche attaquaient plutôt des banques. Donc il y avait une différence, mais c’était assez diffus, assez désorganisé. »

En 2013, Edilson parlait d'«un nouveau vent souffle sur le Brésil, le pays s'est réveillé, je n'ai jamais vu pareille mobilisation», mais aussi en termes de «violences policières» Achim Lippold

Âgé de 32 ans en 2013, il rédigeait sa thèse sur le Parti des Travailleurs et se souvient du moment où il a commencé à voir que des manifestants de droite étaient aussi descendus dans les rues. C’était le 20 juin, quand les mairies de Rio et São Paulo ont annulé l’augmentation des titres de transports : « La manifestation du MPL, avec 20 000 personnes à São Paulo, a été brutalement réprimée, ce qui a entraîné un émoi national et grossi les rangs des prochaines manifestations. »

C’est deux ans plus tard que des mouvements de droite, comme le Mouvement Brésil libre (MBL), parviennent réellement à s’organiser et retournent dans les rues pour demander la destitution de Dilma Rousseff, alors présidente de gauche.

Les manifestations ont pris une ampleur inédite, même dans des villes brésiliennes inhabituées aux mouvements sociaux. Ici, à Belo Horizonte le 17 juin 2013. © Felipe Dana / AP

Des mouvements accusés de favoriser l’ascension de Jair Bolsonaro

Ces mouvements ont pris de l’ampleur grâce à leur organisation sur les réseaux sociaux. Les mouvements de gauche ont eu du mal à suivre cette organisation, à l’instar du Mouvement pour la gratuité des transports, le MPL.

« Les réseaux sociaux représentent cette politique de l’individu, analyse Leila Saraiva, membre active du MPL jusqu’aujourd’hui. C’est l’émergence de l’individu comme principal sujet politique. Même si on les utilisait, ce n’était pas notre objectif principal, car on préférait se concentrer sur les réunions, les assemblées, les collectifs. Je ne suis pas d’accord pour dire que 2013 a explosé grâce aux réseaux sociaux. Je dirais plutôt que les mouvements autonomes ont justement été fragilisés par l’arrivée de ce type de politique centrée sur l’individu, comme un festival de chacun avec sa pancarte. »

Beaucoup refusent d’attribuer une relation de cause à effet directe entre les événements de 2013 et l’ascension de Jair Bolsonaro à la présidence en 2018. Mais après 10 ans au pouvoir, le Parti des Travailleurs affrontait une grave crise. C’est d’ailleurs au mois de juin 2013 que la figure de l’extrême-droite Jair Bolsonaro, alors encore simple député, a créé son compte Facebook.

En 2013, Silvana a résumé le discours anti-corruption et chrétien qui s'est emparé des manifestations: «Nous en avons assez de nos hommes politiques corrompus et grâce à Dieu, nous voilà enfin dans la rue» Achim Lippold

