À la Une: au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro devant les juges

Au Brésil, six mois après son départ du pouvoir, l’ancien président Jair Bolsonaro est jugé à partir de ce jeudi, dans un procès qui pourrait le rendre inéligible. Folha de Sao Paulo rappelle que Jair Bolsonaro est accusé d'avoir « attaqué la crédibilité du système électoral lors d’une présentation à des dizaines d’ambassadeurs étrangers, le 18 juillet dernier ». Folha note qu'en octobre 2021, le Tribunal spécial électoral avait jugé un cas similaire et cassé le mandat d’un député pour avoir déclaré que les urnes électroniques avaient été truquées en 2018.

Depuis, « le TSE a agi de manière stricte en ce qui concerne les attaques contre le système électoral ». Pour Jair Bolsonaro, rapporte Correio Braziliense, la justice fait « une tempête dans un verre d’eau ». Pour autant, « il est presque unanimement admis que je vais perdre », reconnaît-il dans Estadao. « Jair Bolsonaro se dirige vers la guillotine de l’inéligibilité », écrit le journal. Avec des conséquences lourdes : huit ans d'inéligibilité, rappelle Correio Braziliense.

O Globo se penche sur la défense de l’ex-président. Son avocat devrait entre autres affirmer que « de nouveaux faits, comme le projet de coup d’État trouvé au domicile de son ancien ministre de la Justice Anderson Torres ont été inclus dans la procédure sans que l’ancien président n’ait eu le temps de se défendre ». La question est d’importance, puisqu’on se souvient que le 8 janvier, après l'entrée en fonction du président Lula, les partisans de Jair Bolsonaro avaient attaqué les sièges des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire à Brasilia. Aujourd'hui, les Brésiliens sont assez divisés sur ce procès, selon un sondage publié par Folha : 47% des personnes interrogées estiment que le TSE devrait condamner l’ancien président, 43% sont contre. En attendant, selon O Globo, avant le début de son procès, Jair Bolsonaro est plus isolé que jamais : « Le téléphone du président sonne moins souvent et peu de personnes se présentent pour lui offrir de l’aide ».

Visite en grandes pompes du premier ministre indien aux États-Unis

Visite en grandes pompes pour Narendra Modi aux États-Unis : le Premier ministre indien sera reçu ce jeudi à la Maison Blanche pour un dîner officiel avec le président américain Joe Biden. Il prendra aussi la parole devant le Congrès. C'est « d’autant plus remarquable », note le Washington Post, que Narendra Modi « a été maintenu à distance par les dirigeants des États-Unis » : lorsqu'il était ministre en chef de l’État du Gujarat, il « avait été interdit d’entrée dans le pays en 2005, en rapport avec des émeutes religieuses » antimusulmanes dans cet État. Mais dès qu'il est devenu Premier ministre en 2014, il a reçu le fameux visa. Pour autant, note le quotidien, près de vingt ans après, « le débat sur ces émeutes continue ». The Hill note d'ailleurs que la démocrate Alexandria Occasio-Cortez boycotte le discours de Narendra Modi au Congrès, comme les deux députées musulmanes du Congrès.

En fait, selon le Washington Post, la réhabilitation de Narendra Modi « en dit plus sur l’Inde que sur son cas personnel » ; l’Inde « dont les échanges commerciaux avec les États-Unis ont explosé depuis son arrivée ». Selon le New York Times, le président américain Joe Biden veut « consolider une alliance contre l’agression russe » en Ukraine, en « renforçant l'industrie de défense domestique » de l'Inde pour sevrer le pays de sa longue dépendance aux armes russes. Joe Biden veut aussi utiliser l'Inde pour faire contrepoids à l’influence économique chinoise. De fait, même si New Delhi peut vouloir minimiser les tensions avec son voisin, rappelle le Washington Post, « les affrontements de la Chine avec l’Inde sur sa frontière ont à nouveau fait des deux pays les plus peuplés au monde des rivaux dans l’Indopacifique ».

Le Canada et la République Dominicaine « déterminés à aider Haïti »

La semaine dernière, le Canada avait annoncé qu’il allait monter un bureau de coordination d’aide à la Police nationale haïtienne en République Dominicaine. Saint-Domingue avait alors affirmé qu’aucune négociation n’était en cours à ce sujet. Gazette Haïti rapporte que ce mercredi, dans une déclaration commune, les deux pays se sont dit « déterminés à renforcer leur coopération pour aider à résoudre la crise actuelle en Haïti ». Ils promettent de « renforcer la coordination en Haïti, en République Dominicaine, au Canada et dans d’autres lieux si nécessaire, notamment par une présence accrue dans les ambassades du Canada à Port-au-Prince et à Saint-Domingue ». Mais plus de mention du bureau de coordination de l’aide internationale basé à Saint-Domingue annoncé par le Canada.

Hausse considérable des cas de choléra à Cité Soleil

Le National rapporte que la commune de Cité Soleil « a connu une forte hausse des cas de contamination au choléra, suite aux averses des deux et trois juin derniers. Plus d’une dizaine de décès et 700 cas suspects ont été enregistrés au niveau du Centre de Santé Fontaine ». Dans le centre hospitalier, le personnel se dit « quasiment dépassé », avec une « rupture de stock d’intrants » pour assurer la prise en charge de ces malades, et demande l’aide du gouvernement. Le National annonce que les cas « se multiplient dans plusieurs régions après les dernières intempéries ».

