Sous-marin «Titan»: les recherches s’accélèrent, inquiétude sur les réserves d'oxygène

Les recherches s’accélèrent pour tenter de retrouver le submersible Titan. Les réserves d’oxygène du sous-marin seront malheureusement bientôt épuisées.

Le sous-marin est parti avec 96 heures de réserves d'air respirable, mais la durée de ces réserves dépend de nombreux facteurs qui vont de l’état du sous-marin, à la condition physique et même mentale de ses occupants.

Les chances s'amenuisent

Le capitaine des garde-côtes américains continue d’afficher son optimisme, mais les chances s’amenuisent. Les bruits qui ont été détecté dans le secteur n’ont pour l’instant rien donné.

La zone de recherche en surface s'étend sur 20 000 kilomètres carrés. De plus en plus de navires arrivent sur le site où est stationné le Polar Prince, le navire duquel est parti le submersible.

Manoeuvres délicates

Un navire de recherches français de l'Ifremer doté d'un robot capable de plonger jusqu'à l'épave du Titanic est arrivé dans la nuit. Le Victor 6 000 dispose de deux bras mécaniques capables d'effectuer des manœuvres extrêmement délicates, telles que couper ou enlever des débris.

Mais même si le Titan était localisé rapidement, les spécialistes estiment qu'il faudra plusieurs heures pour le remonter à la surface et en faire sortir ses occupants, d’autant plus s’il se trouve au fond de l'océan, où la pression est immense et l’obscurité totale.

