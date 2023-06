À la Une: le Guatemala vote dimanche sans enthousiasme

Revue de presse des Amériques

Le Guatemala vote ce dimanche pour élire un président. Ce sera peut-être une présidente, car deux femmes sont dans le trio des favoris : L'ancienne Première dame, Sandra Torres, et Zury Rios, la fille d'un ancien dictateur. Mais c'est sans enthousiasme que la population ira aux urnes. La campagne a été marquée par l'éviction de plusieurs candidats par des institutions électorales décriées.

Les Guatémaltèques sont appelés à élire un président et un vice-président pour quatre ans, mais aussi leurs députés et leurs maires. Mais l'enjeu c'est bien ce contexte répressif, qui ne date pas d'hier. Depuis 2019 et la décision de mettre fin aux travaux de la commission contre l'impunité (la CICIG), des membres de l'élite politique et financière, qui se sentaient menacés par ses enquêtes, ont uni leurs forces et répliqué. « C’est plus ou moins à partir de l’annonce de sa fermeture que l’on voit très clairement un mouvement de cooptation de toutes les institutions et de mise au pas, avec notamment un phénomène de criminalisation de plusieurs acteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’État », explique Garance Robert, chercheuse à l’Université de Montréal. Ce « retour de bâton », nombre d'acteurs l'ont dénoncé. À commencer par les candidats évincés. « Ces élections auront tout d'une farce », pronostique Jordán Rodas, l'opposant exilé en Espagne, dans une interview à El País. Il se présentait aux côtés de la candidate de gauche écartée Thelma Cabrera. Pour lui, il est clair que le « Guatemala vit des temps parmi les plus sombres et corrompus » de son histoire.

Tentative de corruption

Des avocats, des magistrats et des journalistes ont été arrêtés pour des motifs douteux. Un procès symbole a eu lieu il y a quelques jours. À son issue, José Ruben Zamora, le fondateur du journal critique du gouvernement El Periódico a été condamné à six ans de prison pour malversations financières. Beaucoup y ont vu un procès politique. Dans la presse nationale aujourd'hui, l'enquête qui donne le trio des favoris ne parle pas de l'abstention et pourtant, elle risque d'être forte. La grande majorité de la population ne croit pas en la démocratie. Surtout, elle n'attend pas grand-chose des candidats du peloton de tête, des candidats essentiellement de droite, voire d'extrême droite, comme Zuri Ríos, pour régler les problèmes de violence et de corruption.

Quelle meilleure illustration du niveau de corruption qui sévit au Guatemala que cette tentative présumée d'un proche du président d'acheter une magistrate du Tribunal électoral, institution censée être indépendante ? L'enquête du New York Times qui a révélé les faits, est reprise par plusieurs journaux du pays aujourd'hui. Dans le journal La Hora, l'Observatoire des élections, une des rares institutions encore indépendante – mais sans pouvoir – prévient : « Le processus électoral manque d'intégrité au Guatemala. »

James Cameron très critique sur l'expédition du Titan

C’est le dénouement d’une vaste opération de sauvetage qui aura duré cinq jours. Les cinq passagers du submersible porté disparu dans le Nord-Atlantique sont considérés morts. Une implosion aurait causé la perte de l’appareil. La presse américaine s'interroge sur les responsabilités de la catastrophe. Et c'est un débat complexe, compte tenu du lieu où elle s'est déroulée. Dans les profondeurs de l'Atlantique, les « normes qui s'appliquent à ce genre d'engins n'ont pas encore été écrites », souligne USA Today. Le New York Times a donné la parole au réalisateur du film Titanic – et un habitué de ces machines : James Cameron. Le « composé en fibre de carbone du submersible ne résiste pas à la pression » de ces profondeurs, « il n'est pas fait pour ça », lâche le réalisateur, très critique. Ce qui n'est pas l'avis du chercheur en océanographie de l'université de Californie Jules Jaffe, cité dans le Washington Post. Pour lui, « d'autres sociétés privées ont mené ce genre d'expédition sans problème », et cela à plus de 11km de profondeur.

La rentrée des classes repoussée en Haïti ?

En Haïti, on connaît depuis cette semaine la date de la rentrée scolaire, le 11 septembre… Mais les écoles seront-elles prêtes à accueillir les élèves ? En tout cas, ces grands chantiers sont encore en discussion à Washington. Pour la deuxième journée consécutive, la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l’éducation, un des plus grands financeurs de projets éducatifs dans le monde, échangent sur le projet qu'ils cofinancent. Celui-ci porte le doux nom de Promesse. « D’un montant de 105,6 millions de dollars américains », précise le journal le Nouvelliste. Il doit permettre à la fois de financer les réformes du ministère de l'Éducation, d'accueillir plus d'enfants en situation de handicap et de se préparer aux tremblements de terre, comme ceux qui ont touché Haïti ces dernières semaines.

