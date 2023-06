À Washington, Modi et Biden vantent les mérites de la nouvelle relation des États-Unis et de l'Inde

La visite à Washington du Premier ministre indien a été l'occasion pour Narendra Modi de signer de nouveaux accords avec Joe Biden. Dans un communiqué commun, les deux hommes ont également appelé à respecter « l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine ».

« Une relation plus forte, plus étroite et plus dynamique que jamais », c’est en ces termes que Joe Biden a décrit, mercredi, les liens qui unissent son pays et l’Inde, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.

Aux côtés de Narendra Modi, reçu en grandes pompes à la Maison Blanche, le président américain a salué un nouveau chapitre de coopération. Les deux hommes ont annoncé la signature de nombreux accords dans les domaines militaire, technologique et économique. Pour l’administration Biden, il s’agit de renforcer les liens avec un allié jugé crucial pour lutter contre l’influence grandissante de la Chine dans la zone Indo-Pacifique.

L'annonce la plus forte jeudi est la fabrication future en Inde de moteurs F-414 pour avions de chasse par le conglomérat General Electric. Il s'agit d'un partenariat « fondateur », a estimé Narendra Modi, synonyme d'importants transferts de technologie américaine. L'Inde va par ailleurs acquérir des drones de combat américains.

La question des droits de l'homme

Le Premier ministre indien s’est, par ailleurs, adressé aux membres du Congrès. Un discours non sans accrocs. Plusieurs élus de l’aile gauche démocrate ont boycotté la séance en dénonçant « le bilan épouvantable de Narendra Modi en termes de droits de l’homme ». Dans un communiqué, ces élus écrivent qu’il ne faut pas sacrifier les droits de l’homme et les valeurs des États-Unis sur l’autel de l’opportunisme politique.

D’ailleurs, interrogé à ce sujet par un journaliste, Narendra Modi, nationaliste hindou, a rejeté les accusations de violations de droits de l’homme et nié toute discrimination religieuse dans son pays.

Le Premier ministre indien a également apporté son soutien à l'Ukraine, se disant « totalement prêt » à soutenir les efforts de paix en Ukraine, alors que les États-Unis pressent l'Inde à jouer de son influence auprès de la Russie. « Nous sommes totalement prêts à contribuer de quelque manière que ce soit à restaurer la paix » en Ukraine, a déclaré le dirigeant indien.

