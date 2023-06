Submersible «Titan»: la marine américaine avait détecté son implosion dès dimanche

Une implosion catastrophique du Titan est à l’origine de sa disparition et de la mort désormais certaine de ses cinq passagers. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 22 juin, les garde-côtes américains après quatre jours de recherches et la découverte de débris correspondant au petit sous-marin, non loin de l’épave du Titanic.

Dès le 18 juin, la Navy avait détecté un signal acoustique qui correspondait à la probable implosion du sous-marin «Titan». AP

L'heure est, bien sûr, au deuil pour les familles des victimes, mais aussi aux questions sur ce drame et les recherches qui ont suivi, avec cet élément nouveau : la marine militaire américaine avait détecté l'implosion du sous-marin dès le dimanche 18 juin. Et ce sont le Wall Street Journal et CNN qui le révèlent : la Navy, qui dispose d'un système de détection sous-marine, l'a utilisé dès que le Titan a perdu la communication avec la surface. Et, dès le 18 juin, elle a détecté un signal acoustique qui correspondait à la probable implosion du sous-marin. Secret défense Ce système de détection classé secret défense est normalement utilisé pour « écouter » les sous-marins ennemis, mais dans ce cas précis, il a été utilisé pour tenter de retrouver le Titan. « L'US Navy a analysé les données acoustiques et détecté une anomalie pouvant correspondre à une implosion ou une explosion dans la zone où le Titan opérait quand les communications ont été perdues », a déclaré un responsable au Wall Street Journal. La marine américaine a immédiatement relayé cette information aux responsables orchestrant les recherches, a précisé une source à CNN, ajoutant que ces éléments avaient permis de circonscrire la zone de fouilles. Il fallait continuer, malgré tout Pourquoi les recherches ont-elles alors été poursuivies jusqu'à jeudi ? La question est d'autant plus légitime que des moyens considérables ont été déployés pour celles-ci : des avions militaires, des sondes, des robots sous-marins, des navires ont été déroutés, tels que l'Atalante de l'Ifremer. Alors, à cette question, il y a, pour l'instant, une réponse fournie par l'un des responsables militaires interrogés par le New York Times : il aurait été irresponsable, sur la simple indication de ce signal acoustique, de conclure à la mort des cinq hommes. L'espoir de les retrouver vivants était, certes, infime, mais tant qu'il n'y avait pas la preuve visuelle de cette implosion, il fallait malgré tout continuer les recherches. (Avec AFP)