Guatemala: une élection présidentielle sans espoir de changement

Le Guatemala vote ce dimanche 25 juin pour élire entre autres un président, qui sera peut-être une présidente. Dans le trio des favoris, deux femmes côtoient l'ex-diplomate, Edmond Mulet. Il s'agit de Sandra Torres, l'ancienne première dame et Zury Rio, la fille d'un ancien dictateur. Mais, c'est sans enthousiasme que la population ira aux urnes. La campagne a été marquée par l'éviction de plusieurs candidats par des institutions électorales décriées.

La rupture date de 2019, année où le gouvernement met fin aux travaux de la commission contre l'impunité (CICIG). Les membres de l'élite politique et financière, se sentant menacées par ses enquêtes, ont uni leurs forces pour mettre au pas les institutions. Plusieurs membres d'instances judiciaires, académiques, électorales jugés hostiles sont évincés.

« C'est difficile de parler de pouvoir en place et d’opposition au Guatemala, parce que les partis politiques pour sont, pour la grande majorité, des machines clientélistes, analyse Garance Robert, chercheuse à l'Université de Montréal. Ce sont des structures qui distribuent des bénéfices matériels à une grande quantité de personnes davantage que des structures stables, avec des orientations idéologiques qui peuvent être facilement identifiées. »

L'ex-première dame en tête des sondages

En tête des sondages, on trouve la candidate de centre-gauche Sandra Torres, l’ancienne première dame, qui promet de faire la guerre aux bandes criminelles, à l'image du voisin salvadorien, l'ancien diplomate de centre-droit, Edmond Mulet, qui veut s'attaquer à la corruption et prône un programme redistributif, et enfin Zury Rios, fille de l'ancien dictateur Efrain Rios Montt, qui veut mettre Dieu au centre de sa politique.

« La droite guatémaltèque, qu'elle soit centriste, qu'elle soit une droite traditionnelle, qu'elle soit l'extrême droite – serait davantage Zury Rios dans ce cas-ci – , domine très largement le panorama politique traditionnel. Les partis de gauche sont extrêmement faibles, ils réunissent très peu de votants, et puis du fait de la polarisation très forte, qui existe au Guatemala, les partis de gauche défendent des points de vue qui sont largement stigmatisés dans l'espace public et dans les médias traditionnels », poursuit Garance Robert, chercheuse à l'Université de Montréal.

Mais dans cette jeune démocratie qu'est le Guatemala, l'éviction de plusieurs candidats, dont l'un des grands favoris, Carlos Pineda, a renforcé une tendance. Celle d'une abstention, déjà nourrie par l'échec des politiques à résoudre les problèmes des violences et de la corruption.

Des persécutions contre la presse et de nombreux candidats Quelques jours avant le vote, l’ex-candidate de gauche Thelma Cabrera continue de donner des meetings pour soutenir les candidats de son parti aux élections locales. Elle a été empêchée de se présenter à la présidentielle par le tribunal électoral. « Depuis le début, on observe des fraudes et on s'attend la même chose pour ces élections. Ils ont violé la démocratie au Guatemala. Il n’y a pas d’État, à sa tête, c'est une coalition corrompue », estime-t-elle. Cette dérive vers modèle totalitaire est dénoncée par la presse indépendante, rapporte notre envoyée spéciale à Guatemala, Gwendolina Duval. Mais Nelton Rivera, qui dirige un média dénonce la multiplication des intimidations et agressions envers les journalistes : « À partir de l’arrivée du président Alejandro Giammattei, la persécution de la presse indépendante s’est déchainée, en particulier avec cette alliance criminelle qui impulse cette régression autoritaire ». Une persécution qui atteint son paroxysme avec la poursuite d’une figure emblématique de la presse, José Ruben Zamora, récemment condamné à 6 ans de prison. « C’est précisément la stratégie pour étouffer la presse, de fermer les médias, en faisant un exemple pour instaurer la peur parmi le reste des journalistes », poursuit Nelton Rivera. Dans cette rédaction, trois d’entre eux ont dû fuir le pays.

