Implosion du submersible «Titan»: des failles de sécurité auraient été négligées

Après l'annonce de l'implosion du Titan, le petit sous-marin de tourisme scientifique parti explorer l’épave du Titanic, les critiques se multiplient concernant des négligences potentielles. Des informations émergent, laissant entendre que Stockton Rush confondateur d’OceanGate, décédé dans l’implosion, aurait ignoré les avertissements de son équipe et de sépcialistes concernant d'éventuelles failles de sécurité.

Publicité Lire la suite

La BBC publie des échanges de courriels entre Stockton Rush et Rob McCallum, expert des opérations en eaux profondes. Dans l’un d’entre eux, datant de 2018, le spécialiste dénonce une « dynamique dangereuse, une course à l'innovation ». Il estimait alors que la société OceanGate mettait potentiellement ses clients en danger et l’exhortait à cesser d'utiliser le sous-marin Titan jusqu'à ce qu'il reçoive une certification par un organisme indépendant. Ce qui n’a jamais été fait.

Problèmes « catastrophiques »

Stockton Rush avait alors répondu qu'il était « fatigué des acteurs de l'industrie qui tentent d'utiliser un argument de sécurité pour stopper l'innovation ». Rob McCallum avait signé, en compagnie de plusieurs dizaines d’experts, une lettre avertissant que les décisions prises par OceanGate pourraient entraîner des problèmes « catastrophiques ».

Il y a « les lois de la physique »

« Stockton se considérait comme un franc-tireur », explique l’expert à la BBC. « Il n'aimait pas être enfermé dans des règles. Mais il y a des règles - et puis il y a des principes d'ingénierie solides et les lois de la physique ». Un ex-dirigeant de la compagnie, David Lochridge, avait été licencié après avoir émis des doutes sur la sûreté du submersible. Il estimait que le grand hublot à l'avant de l'appareil avait été conçu pour résister à la pression à 1 300 m de profondeur et non à 4 000 m.

À lire aussiSous-marin «Titan»: la marine américaine avait détecté son implosion dès dimanche

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne