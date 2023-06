Un an après l’annulation de l'arrêt Roe v. Wade, le droit à l'avortement en péril aux États-Unis

Série

Il y a pile un an, la Cour suprême des États-Unis tirait un trait sur un demi-siècle de droit constitutionnel à l’avortement. L’arrêt Dobbs annulait l’emblématique arrêt Roe versus Wade qui avait légalisé l’IVG en 1973 et laissait à chaque État américain, le soin de légiférer sur la question. Depuis, la plupart des États républicains ont révoqué ou restreint le droit à l’IVG. C’est le cas en Floride où le gouverneur, Ron DeSantis, fait campagne à la droite de Donald Trump pour l’investiture républicaine.

De notre correspondant permanent en Floride,

« Mon corps, mon choix ». Cet éternel slogan pro-avortement résonne plus que jamais dans les rues des villes américaines, comme Fort Lauderdale, en Floride. Ce jour-là, une poignée de manifestants sont réunis dans un parc avec mégaphones et affiches, contre la quasi-interdiction de l’IVG, tout juste signée, en avril, par le gouverneur Ron DeSantis. « C’est effrayant, c’est dangereux et c’est injuste », confie Christiana. Cette étudiante de 23 ans est venue manifester avec son amie Kaly, institutrice de 25 ans, convaincue que le droit des femmes est sacrifié au nom des ambitions politiques du gouverneur de Floride, en campagne pour l’investiture républicaine contre Donald Trump. « C’est l’une des lois les plus restrictives du pays contre l’avortement, tonne Kaly. C’est une attaque frontale contre le droit des femmes. DeSantis fait cela pour gagner le vote des extrémistes religieux ».

En Floride, l'IVG interdite après six semaines

En juin dernier, la Cour suprême, largement dominée par des juges conservateurs après le mandat de Donald Trump, annulait l'arrêt Roe versus Wade. Depuis l'arrêt Dobbs, chaque État a le droit de légiférer à sa guise sur l’avortement. Les États démocrates ont maintenu ce droit. Mais, un an après, plus d’une vingtaine d’États conservateurs l’ont interdit, totalement ou presque. Le parlement de Floride, où les républicains disposent d’une super majorité depuis les dernières élections législatives de novembre, a voté l’interdiction des IVG après six semaines, c’est-à-dire au moment où 80% des femmes ne savent pas encore qu’elles sont enceintes. C’est ce qui est arrivé à Faith, 23 ans, l’année dernière. Elle est tombée enceinte par accident. Quand elle l’a appris, elle était déjà à huit semaines de grossesse. « Je suis tombée enceinte alors que je prenais la pilule. Ce n’était pas le bon moment pour moi. J’ai dû prendre une décision difficile, mais c’était la bonne chose à faire. C’est très compliqué sur le plan émotionnel. Je suis fière d’avoir pu faire ce choix. Aujourd’hui, les personnes qui tombent enceinte n’ont plus cette possibilité. Si cela m’était arrivé un an plus tard, je n’aurais pas pu avorter. J’aurais dû quitter mon travail, quitter mon État et voyager dans cet autre État pour bénéficier de ce soin de santé dont je ne pouvais pas bénéficier dans ma propre ville. »

Une poignée de manifestants défilent, mégaphones à la main. © David Thomson / RFI

Une angoisse croissante chez les patientes

En Floride, le délai d’IVG à quinze semaines est encore autorisé pour quelques jours. La loi d’interdiction après six semaines entrera en vigueur le 1er juillet. Barbara Sharief est militante démocrate et infirmière obstétrique. Dans son hôpital, elle constate une angoisse croissante chez ses patientes à cause de cette nouvelle loi. « Maintenant, les patientes ont peur qu’on leur coupe l’accès aux contraceptifs comme la pilule ou la pilule du lendemain, explique Barbara Sharief. Les patientes se demandent aussi ce qui pourrait leur arriver si jamais elles tombaient enceinte sans le vouloir et qu’elles ne s’en rendaient pas compte à temps. Beaucoup de femmes ont des règles irrégulières. C’est d’ailleurs mon cas. J’ai déjà trois enfants. Et, à cause ces règles irrégulières, je n’ai su que j’étais enceinte qu’à la douzième semaine ! Que se passe-t-il pour les femmes dans mon cas ? Avec cette loi, ces femmes ne peuvent plus avorter. Ils forcent les femmes à avoir des bébés. C’est très problématique. Ça nous ramène vraiment 50 ans en arrière. »

« Ça intimide aussi les femmes »

Cette offensive républicaine contre l’avortement a poussé Barbara Sharief à se présenter aux prochaines élections pour le sénat de Floride. Elle se présente aux prochaines élections locales avec un objectif : lutter contre le projet de Ron DeSantis qui a décidé de faire de la Floride un laboratoire politique ultraconservateur. « Je crois que le gouverneur Ron DeSantis ne réalise pas vraiment les effets d’une interdiction de l’avortement après six semaines, dit-elle. Il ne comprend pas que ça intimide aussi les femmes dans l’accès aux soins de santé. Ça nous complique la tâche, à nous, les travailleurs de santé, parce que l'on voit des femmes qui terminent aux urgences, parce qu’elles ne sont pas allées chez leur médecin. »

Donald Trump lui-même juge cette loi sur l’avortement en Floride « trop sévère ». L’ancien président est pourtant le premier responsable de l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade, après avoir nommé trois juges anti-avortement à la Cour Suprême. Mais, Donald Trump est candidat à sa réélection et il sait que la majorité des Américains restent largement favorables au droit à l’avortement.



