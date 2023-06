Au Québec, l'indépendantisme tente de raviver la lutte grâce à la société civile

Reportage

La fête nationale du Québec, le 24 juin, a confirmé cette année une tendance de fond pour l'indépendantisme québécois. Divisés, les partis politiques indépendantistes misent dorénavant sur la société civile et les jeunes, portés par des idéaux inclusifs, écologistes et par une attention médiatique renouvelée.

De notre correspondant à Montréal,

Dans tout le Québec, le 24 juin, jour de la fête nationale, rime avec des centaines d'événements pour célébrer l'identité québécoise. Dans le parc Sir-Wilfrid-Laurier, au centre de Montréal, une petite scène et des barnums accueille des centaines de spectateurs, indépendantistes ou non, venus écouter des concerts d'artistes locaux et faire la fête. Ce sont les Organisations unies pour l'indépendance du Québec, les OUI Québec, qui organisent l'événement.

Le matin même, des dizaines de jeunes bénévoles s'activaient dans le parc pour faire en sorte que la scène soit prête à temps. Parmi eux, Sonalie, 22 ans. Elle vient d'intégrer le conseil d'administration de OUI Québec. Pourtant, il y a moins d'un an, elle était loin d'être indépendantiste. « Je suis venue l'an dernier pour aider à organiser l'événement, parce que ça me faisait triper de monter des concerts. C'est à ce moment-là qu'on m'a parlé d'indépendantisme et ça m'a parlé parce qu'on ne l'abordait pas de manière classique, politiquement, mais par des idéaux, des débats et des événements », explique-t-elle avec passion. Sa camarade, Roxanne, 24 ans, abonde : « Grâce à ces événements, on fait vraiment société, on développe un sentiment de communauté, ça a vraiment allumé une flamme en moi que je n'avais pas avant ! »

Alex Valiquette, un des représentants des jeunes dans les OUI Québec, cheveux lâches et drapeau québécois en main, admire un peu plus loin la scène qui se construit. « Je suis convaincu que les luttes politiques passent par la culture », confirme très posément le jeune homme de 22 ans, « on promeut vraiment une indépendance festive, libératrice et inclusive, qui inclut la société civile ». Or, cette stratégie est loin d'être innocente. OUI Québec a fait de la société civile sa raison d'être, la pierre angulaire de la reconstruction du sentiment indépendantiste. Mais le plus dur, c'est de raviver la foi. « Mes parents ont voté pour le oui à l'indépendance au référendum de 1995, mais perdre à si peu de voix, ça les a découragés », regrette le jeune militant.

Des partis entre retrait et refonte

Pour comprendre la situation actuelle de l'indépendantisme québécois, il faut en effet remonter au dernier référendum d'autodétermination organisé le 30 octobre 1995 dans la province. À l'issue d'une campagne acharnée, le « non » l'emporte d'un peu moins de 55 000 voix sur le « oui », avec respectivement 50,58 % et 49,42 % des voix.

Les partis politiques indépendantistes, assommés par cette défaite cruelle, tentent de se restructurer, mais n'y arrivent pas, divisés sur la suite à donner au mouvement. « Il y a eu ensuite une fracture, une division entre indépendantistes, par exemple les deux partis provinciaux, Québec Solidaire et Parti Québécois devaient être ensemble, mais ils ont abandonné les négociations et sont arrivés bien plus affaiblis au parlement provincial en octobre », regrette Kristina Michaud, 30 ans, députée au parlement fédéral et membre du Bloc Québécois, le groupe indépendantiste.

Le paysage politique indépendantiste au Québec Au niveau du Québec, le paysage politique indépendantiste est représenté par deux partis, qui se sont affaiblis lors des dernières élections législatives provinciales, fin 2022. D'un côté, le Parti Québecois (PQ), perçu comme plus « classique » et dirigé par Paul Saint-Pierre Plamondon, qui cumule seulement trois députés au Parlement québécois. De l'autre, Québec solidaire (QS), parti de gauche progressiste et écologiste, douze députés élus, dont Ruba Ghazal, qui concourt au porte-parolat mixte du parti au côté du leader Gabriel Nadeau-Dubois. Le parti centriste majoritaire, Coalition Avenir Québec (CAQ), du premier ministre québécois François Legault, est composé d'anciens indépendantistes, et se caractérise davantage comme des défenseurs du Québec, mais au sein du Canada.

Malgré cette division, Québec solidaire et le Parti québécois occupent la scène médiatique. Les élus charismatiques multiplient les déclarations et profitent d'une communication acérée sur les réseaux sociaux. Récemment, Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à faire adopter à l'unanimité par le Parlement l'ouverture des archives sur la campagne référendaire du « non » de 1995, soupçonnée d'irrégularités.

Quelle indépendance ?

Dans ce contexte, la société civile indépendantiste a son rôle à jouer pour tenter de restructurer le mouvement. Selon les sondages, 30 à 40 % des Québécois se revendiquent indépendantiste. L'enjeu est donc de convaincre que le projet indépendantiste a sa place aujourd'hui. « Avoir 100 militants jeunes, ce n'est pas ça qui est important, il faut faire des événements où l'on réunit des centaines, des milliers de personnes, des jeunes qui, à la base, ne croient pas à l'indépendance et qui viennent pour comprendre », explique Camille Goyette-Gingrat, trente ans et présidente des OUI-Québec.

Or, la nouvelle génération, dont fait partie Camille, arrive avec de nouveaux idéaux. L'indépendantisme rime désormais avec écologie, inclusivité et interculturalité. La députée candidate au porte-parolat de Québec Solidaire, Ruba Ghazal, est née au Liban, d'origine palestinienne et « élevée à la québécoise ». Elle est une indépendantiste affirmée de Québec solidaire, qui n'hésite pas à mettre en avant l'intérêt de l'immigration pour la cause, à condition qu'on leur permette de s'intégrer : « Je suis arrivée au Québec, j'avais dix ans et demi, je ne parlais pas un mot de français, mais on m'a donné la chance d'apprendre, et rapidement, je suis devenue indépendantiste. Sans comparer le Québec à la Palestine, en étant d'origine palestinienne, le fait que Québec soit une nation non indépendante, ça vient me chercher. »

Défier le fédéral

Au niveau fédéral, dans les couloirs du Parlement à Ottawa, le projet indépendantiste québécois suscite un mélange de sarcasme et de peur. « Certains disent qu'il faut que l'on passe à autre chose, d'autres que ce n'est pas sérieux. Il y a une sorte de paternalisme, mais je pense qu'au fond il y a un peu de crainte », s'amuse Kristina Michaud, députée du Bloc Québécois. D'après l'élue, la langue française elle-même n'est pas considérée à pied d'égalité : « Il faut se battre tous les jours pour obtenir les transcriptions, les traductions en français, dans les couloirs, on parle surtout anglais. »

L'écologie est l'une des principales motivations pour la députée qui fait partie des plus jeunes élus du Canada. Pour elle, le Québec pourrait devenir un chef de file en matière d'écologie, loin des positionnements « paradoxaux » du Canada, qui d'un côté assure agir contre le dérèglement climatique et, de l'autre, continue les investissements dans le pétrole. Une situation qui exaspère la députée : « Le Québec est toujours restreint dans son ambition écologique par le fédéral, on parle de l'hydroélectricité, de l'éolien, on pourrait aller plus loin dans cette direction-là, les Québécois le veulent, mais on est intégré dans une fédération pétrolière, qui a énormément d'ambitions économiques à ce niveau-là ».

Pour l'heure, les indépendantistes laissent la porte ouverte sur le moyen d'accéder à l'indépendance. Les expériences catalanes et chiliennes, en matière de mobilisation de la société civile, de référendum ou encore de mise en place d'une constituante, sont évoqués, et enrichissent les discours de chacun. Pour l'instant toutefois, et tous s'y accordent, la priorité est avant tout de convaincre le peuple québécois du bien-fondé de leur lutte.

