Les renseignements américains avaient alerté la Maison Blanche d'une rébellion de Wagner en Russie

Le retrait des mercenaires de Wagner se poursuit dans le sud de la Russie après la tentative de coup de force du groupe paramilitaire contre le commandement militaire russe. Une rébellion nourrie par les tensions entre le chef de Wagner et l'état-major. Des signes annonciateurs avaient été détectés par les services de renseignement américains au cours des derniers mois.

Evguéni Prigojine qui prépare une action militaire contre l’état-major russe : l'information était considérée comme crédible et inquiétante par les services de renseignement de Washington.

À en croire les médias américains, dès mercredi, la Maison Blanche et certains membres du Congrès auraient été briefés par les services de renseignements sur les intentions du chef de Wagner après plusieurs mois de travail. « Il y avait suffisamment de signaux pour pouvoir dire aux dirigeants que quelque chose n'allait pas », a déclaré un responsable américain anonyme au Washington Post. Les Américains avaient évoqué, dès janvier, des tensions entre le groupe paramilitaire et Moscou.

Inquiétudes sur l'arsenal nucléaire russe

Des tensions nourries par la haine mutuelle entre Evguéni Prigojine, Sergueï Choïgou et Valeri Guerassimov. Depuis plusieurs mois d’ailleurs, le chef de Wagner multipliait les critiques envers le ministre de la Défense et le chef d’état-major russes les accusant d’incompétence dans leur gestion de la guerre en Ukraine. En retour, Sergueï Choïgou avait fait pression pour que le groupe Wagner soit placé sous son contrôle.

Selon le journal américain, les agences de renseignements américains ont été informées d’une possible action du chef des paramilitaires de Wagner dès la mi-juin. Ce qui a surpris les renseignements américains, c’est la rapidité de l’action menée par Evguéni Prigojine et ses hommes. L’inquiétude des officiels américains concernait surtout les possibles conséquences d’une déstabilisation de Vladimir Poutine et d'une prise de contrôle de l’arsenal nucléaire russe.

Selon le journal américian, le 10 juin a été crucial dans la décision de Prigojine de se lever contre le commandement russe. Ce jour, le ministère de la Défense avait intimé aux mercenaires de Wagner de signer des contrats avec l'armée, ce qui avait rendu Evguéni Prigojine furieux. Cette rébellion va-t-elle donc coûter leurs postes à Sergueï Choïgou et Valeri Guerassimov ? C’est l’une des nombreuses questions qui se posent désormais.

