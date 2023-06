À la Une: les résultats du premier tour de la présidentielle au Guatemala

Revue de presse des Amériques

« Sandra Torres sera au second tour » avec 15,13% face à Bernardo Arevalo, du parti Movimiento Semilla, qui a réuni 12,2% ce dimanche des suffrages exprimés, sur les 87,5% dépouillés, écrit Plaza Publica. La Hora rappelle que Sandra Torres, candidate de droite et ancienne première dame du pays, brigue pour la troisième fois la présidence. Bernardo Arevalo permet à la gauche d’atteindre une seconde position qui souligne Plaza Publica a déjoué tous les pronostics. Prensa Libre rappelle que son mouvement est né de la lutte anticorruption au Guatemala en 2015, et estime que ce sont les votes des zones urbaines qui lui ont permis d’accéder au second tour.

Dans un éditorial, le journal estime que ces résultats partiels « expriment une décision contrastée mais totalement explicable, logique et justifiée : le désenchantement, le scepticisme et l'espoir stoïque des Guatémaltèques exprimés par leur présence aux urnes. » Enfin, pas par tous, serait-on tentés d’ajouter, puisque près de 46% des électeurs inscrits se sont abstenus, quatre fois plus que lors du premier tour en 2019. Plaza Publica rappelle les conditions difficiles de ce premier tour, avec « la fermeture des espaces démocratiques, la multiplication des candidatures qui défendent les intérêts du système, la cooptation du cadre institutionnel qui menace la propreté des élections ». Le journal rapporte que selon le bureau du procureur général, 164 rapports et 208 plaintes ont été reçues, « la majorité concernait la propagande politique, le transport de personnes et l’achat de votes (…) Les départements où le plus d’incidents ont été enregistrés sont Alta Verapaz, au nord, Guatemala et Escuinta, dans le sud ». Prensa Libre rapporte également que, selon la police, des bombes artisanales ont été lancées dans deux endroits de la capitale. Le second tour est prévu le 20 août.

Les feux de forêts font suffoquer Montréal

Dimanche, Montréal a dû faire face à la « pire qualité d’air au monde », écrit le quotidien La Presse : « pire qu’à Djakarta en Indonésie, à New Delhi en Inde ou à Sao Paolo au Brésil ». « Montréal dans le boucane », c'est la Une du Journal de Montréal, et du Montréal Gazette, qui reproduit une photo de la ville, où on distingue à peine les buildings tant l’air est opaque. « Alors que la qualité de l’air empire, les autorités conseillent la prudence », titre le journal, qui précise que le triathlon prévu dans le Vieux-Port de Montréal a dû être reportée, les piscines ont été fermées : « Il y avait encore 116 incendies de forêt à des centaines de kilomètres de la métropole dimanche. Un vent en provenance du nord-ouest a poussé les panaches de fumée jusque dans le sud du Québec », explique La Presse. De fait, continue le Globe and Mail, « la mauvaise qualité de l’air a affecté presque tout le Québec et certaines parties de l’Ontario et de Manitoba ». Et pour ce qui est de Montréal ce lundi matin, écrit Le journal de Montréal, la ville est toujours « enveloppée de fumée. Même si les particules fines dans l'air se dissipe petit à petit », la qualité de l'air est toujours « de loin la plus néfaste parmi les centres urbains du monde ».

Le président chilien sur le lieu des inondations

Au Chili, les fortes inondations qui ont touché le sud du pays à cause des fortes pluies ont fait deux morts, six personnes portées disparues, et presque 8 000 personnes sont toujours isolées, rapporte Emol. En Une d’El Mercurio, une photo aérienne de la commune de Licantén : entre les toits, une eau ocre, venue du fleuve Mataquito, qui a débordé. La Tercera, elle, met en Une Gabriel Boric, les bottes couvertes de boue. Ce dimanche, rapporte le quotidien, le président chilien s’est rendu à Coltauco et Rengo. « Dans la région de O'Higgins, il a pu constater qu'à l'aide de pelles, de brouettes et de machines lourdes, des dizaines d'habitants commençaient à enlever la boue laissée par le passage de l'eau dans leurs maisons ». « Nous promettons de ne pas vous oublier et de vous aider jusqu’à ce que la reconstruction soit terminée », a déclaré Gabriel Boric qui, précise Emol, a insisté : pour les 1,5 million de dollars de bons d'électroménager destinés à ceux qui ont perdu leurs biens, «​​​​​​​ il n'y a aucune demande à faire : tous ceux qui ont rempli la fiche basique d'urgence recevront cette aide ».

Football : victoire haïtienne pour son premier match de la Gold Cup

Haïti remporte son premier match lors de la Gold Cup de football. La sélection haïtienne s’est imposée sur le score de 2 buts à 1 à Houston, aux États-Unis, face au Qatar, écrit Gazette Haïti, parlant d'une victoire « prestigieuse et historique ». C’est la première fois qu'Haïti bat le quater, mondialiste 2022, en match officiel, note le journal, qui poursuit : « pour se qualifier sans embûches, la sélection a besoin au moins d’une victoire dans l’un de ses prochains matchs ». Le prochain, ce sera jeudi contre le Mexique, écrit Alterpresse, qui a battu le Honduras 4 buts à 0.

