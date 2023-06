Élections au Guatemala: les résultats préliminaires du premier tour montrent déjà quelques surprises

Dimanche, les Guatémaltèques se sont rendus aux urnes pour se prononcer sur leur nouveau président qui succédera à Alejandro Giamattei, législateurs et leurs prochains maires. Pour l’instant, seule une faible partie des bulletins ont été comptabilisés, et principalement les votes urbains. Les premières estimations annoncent environ 54% de participation et jusqu’ici le vote nul s’avère également extrêmement fort (17%).

Des agents électoraux procèdent au dépouillement des élections générales du 25 juin 2023 au Guatemala. AP - Santiago Billy

Texte par : RFI Suivre

Avec notre correspondante régionale, Gwendolina Duval C'est un résultat provisoire à prendre avec beaucoup de précaution, mais pour l'instant les premières estimations affichent une surprise. Le candidat Bernardo Arevalo et son petit parti Semilla, principalement constitué de jeunes, orienté vers l'écologie et qui dispose de peu de moyens, aurait obtenu 12,2% des voix. Fils d'un ancien président du Guatemala, Arevalo est le moins à droite des candidats qui ont pu mener campagne. Il incarne une alternative et ce son résultat provisoire pourrait s'expliquer par le sérieux mécontentement des Guatémaltèques et de l'envie d'un renouvellement de la classe politique corrompue. Incidents et irrégularités Sandra Torres quant à elle est bien connue par les Guatémaltèques. Avec son parti, UNE – Union Nationale pour l'Espérance, elle aurait recueilli autour de 14,9% des suffrages. À 67 ans, c'est sa troisième tentative à l'élection présidentielle. Elle a été la première dame de 2008 à 2012. Très à droite, Torres s'est prononcée contre le mariage homosexuel et l'avortement. Pendant ses meetings, la candidate de L'union nationale pour l'espérance a fait beaucoup de promesses en matière de pauvreté, d'éducation, de santé… Très peu semblent cependant réalistes. Cette journée électorale a été marquée par de multiples incidents. Le pays plonge dans une dérive autoritaire et la campagne a été entachée par de nombreuses irrégularités. Des incidents ont notamment éclaté dans deux localités de la banlieue de la capitale sur fond d'accusations de fraude et d'achats de vote. À lire aussiGuatemala: des candidats empêchés de se présenter à l'élection présidentielle du 25 juin