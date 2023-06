Présidentielle au Guatemala: Sandra Torres et Bernardo Arevalo en tête du premier tour

Au Guatemala, c'est la surprise ! Malgré l'éviction de plusieurs candidats de gauche et progressistes, le parti du président sortant sort perdant de ce premier tour de la présidentielle. Deux candidats sociaux-démocrates sont arrivés en tête, selon des résultats quasi définitifs. L'ancienne Première dame Sandra Torres affrontera l'outsider Bernardo Arevalo au second tour. Ce député de centre-gauche a créé la surprise. Les sondages le donnaient huitième jusqu'ici.

Mme Torres (notre photo), qui est arrivée en tête de ce premier tour au Guatemala, a focalisé sa campagne sur la lutte contre les bandes criminelles et veut imiter le président salvadorien Nayib Bukele.

Publicité Lire la suite

Le dernier sondage de l'institut Prodatos n'accordait à Bernardo Arevalo que 2,9% des intentions de vote. Après ce premier tour, la formation du député de centre-gauche, le parti Semilla engrange finalement près de 12% des voix.

Symbole

Même si ce fils de président n'est pas certain de marcher sur les trace de son père, le symbole est important, car Bernardo Arevalo, qui est un diplomate, a fondé son mouvement en 2015, l'année du printemps guatémaltèque. A l'époque, des milliers de personnes étaient descendues dans la rue pour demander la fin de la corruption généralisée après qu'une commission contre l'impunité mise en place grâce à l'ONU l'ait mise au jour de façon éclatante.

Depuis, les travaux de la commission ont été stoppés net par le gouvernement et les élites politiques ont « fermé » le jeu politique en instrumentalisant notamment le système judiciaire. Bernardo Arevalo qui a déployé une belle campagne sur les réseaux sociaux compte bien surfer sur ce bilan calamiteux.

Restaurer la séparation des pouvoirs

Il se présente comme une alternative et affiche sa volonté de restaurer la séparation des pouvoirs et de lutter contre la corruption. « Nous pensons que l'électorat en a assez, est fatigué de ce système politique coopté », voilà les premiers mots du candidat après l'annonce des résultats.

Arrivée en tête, la candidate de centre gauche, Sandra Torres, 67 ans, a été l'épouse de l'ancien président de gauche Alvaro Colom (2008-2012), décédé cette année. « Plus de papa gouvernement, maintenant le Guatemala va avoir une maman gouvernement », a lancé avant le premier tour celle qui a déjà échoué trois fois à l'élection présidentielle. Elle avait été battue au second tour en 2015 et 2019.

Sandra Torres et Bernardo Arevalo devront être départagés le 20 août par les quelque 9,4 millions d'électeurs inscrits. Dans ce pays profondément catholique d'Amérique centrale, les deux finalistes se déclarent tous deux opposés au mariage homosexuel et à la libéralisation de l'avortement.

À lire aussiÉlections au Guatemala: les résultats préliminaires du premier tour montrent déjà quelques surprises

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne