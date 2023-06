Haïti: «La misère s’accélère de manière exponentielle»

Entretien

Crise politique, crise sécuritaire et phénomènes climatiques dévastateurs : ce sont là trois facteurs qui sapent toute perspective de croissance en Haïti. Depuis quatre ans, le pays connait une croissance économique négative, et l’année 2023 s’annonce similaire. De passage en France à l’occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s’est tenu à Paris les 22 et 23 juin 2023, l’économiste haïtien Etzer Emile dresse le tableau économique et les perspectives pour le pays de la Caraïbe.

RFI : Le Premier ministre haïtien Ariel Henry était à Paris pour participer au sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé par Emmanuel Macron. Qu’est-ce qu’Haïti peut attendre de ce genre de rendez-vous ?

Etzer Emile : Du fait de la qualité de nos interlocuteurs politiques ou autorités économiques, ces événements ne veulent pas dire grand-chose pour les Haïtiens. Les engagements pris par les bailleurs ou les partenaires d’Haïti ne seront pas respectés. Je pense qu’il y a toujours une façon paresseuse de regarder Haïti : les réactions sont à chaque fois les mêmes, on ne réfléchit pas à des solutions innovantes ou impactantes dans la manière d’intervenir après les catastrophes naturelles ou même avant. C’est pareil pour ce qui est de la crise alimentaire que connait le pays.

Alors que quelque 5 millions d’Haïtiens se retrouvent aujourd’hui justement en situation d’insécurité alimentaire. Ce à quoi il faut ajouter l’insécurité. Tout cela pèse sur l’agriculture, notamment dans le département de l’Artibonite.

L’Artibonite, qui est le grenier principal d’Haïti, particulièrement dans la production céréalière du riz, mais le département est contrôlé depuis presque deux ans par les gangs qui empêchent la production, qui empêchent le transport des produits et des intrants. C’est la même chose pour le Sud qui représente près de 40% de la production agricole. Donc, cela affecte énormément la disponibilité des produits. L’insécurité alimentaire qui affecte 49% de la population n’a jamais été aussi élevée, même après un tremblement de terre de 2010. Et si la crise est telle, c’est parce que, en amont, les questions économiques n’ont pas été réglées.

Aujourd’hui, le secteur privé est, lui aussi, à genoux. Est-il malgré tout en capacité encore de créer des emplois ?

Le contexte ne s’y prête pas. Pour créer des emplois, il faut un environnement des affaires attractif : de la sécurité, une stabilité politique, des infrastructures de base comme l'électricité, etc. Nous n’avons pas ces conditions. Donc, il est très difficile dans ce contexte d’avoir des investissements privés haïtiens ou étrangers. C’est pourquoi le rétablissement d’un climat de sécurité, le retour de la stabilité politique avec des élections organisées, et le rétablissement des infrastructures de base doivent être les premiers chantiers à entreprendre pour créer un environnement des affaires serins. Les chiffres sont là : il y a 10 ans de cela, 150 à 200 millions de dollars américains étaient investis en Haïti. Aujourd’hui, on est en dessous des 50 millions.

L’économie informelle qui compose le tissu même de l’économie haïtienne est, lui aussi, très affecté par la situation actuelle.

En effet, ceux qui comptent cette économie informelle en subissent eux aussi les effets : le prix du carburant à la pompe qui a plus que doublé au cours des 12 derniers mois, ce qui affecte le transport, les marchandises. Si l'on ne connait pas le chiffre exact sur les pertes financières dans ce secteur, certains indicateurs sont suffisamment clairs : la croissance économique est négative depuis les 4 derniers exercices. Et même pour 2023, le FMI a déjà prévu une croissance négative. Cela veut dire que l’emploi et l’investissement qui se sont pratiquement effondrés, mais aussi la pauvreté et la misère s’accélèrent de manière exponentielle.

Il n’y a aucune perspective d’embellie ?

Pas sans un renouvellement du régime politique, car ceux qui sont en poste ne sont pas là pour favoriser le développement d’Haïti.

Pourtant, le Fonds monétaire international a loué « les progrès significatifs réalisés en matière de gouvernance, de corruption » menés par le gouvernement, contribuant d’après le FMI à maintenir « la stabilité macroéconomique ». Partagez-vous ce constat ?

(rires) C’est un constat assez subjectif car la mesure principale pour évaluer la performance économique, c’est la croissance. Est-ce que la richesse en Haïti a augmenté d’une période à une autre ? Non, la croissance est négative depuis 2019. De plus, avec une inflation de 48%, jamais vue depuis 30 ans, c’est à se demander de quoi parle le FMI. Pour faire ce constat, le Fonds se base notamment sur les recettes douanières, qui ont augmenté de manière exponentielle, mais ces ressources ont-elles été réutilisées dans le sens du bien collectif ? On doit se poser la question.

Votre réponse à ce sujet ?

On n’a rien pratiquement. D’autre part, le FMI se satisfait de la capacité du Premier ministre à avoir ajusté le prix des carburants à deux reprises, alors que le président Moïse n’avait pas réussi à le faire. Cela fait partie des exigences du FMI. Mais, concrètement, que ce soit en matière de croissance et de conditions sociales, on ne peut pas être satisfait.

Le taux de change entre la gourde et le dollar qui contribue à alimenter l’inflation est depuis quelques semaines à la baisse. Est-ce un signe positif ?

Si cela persiste, cela va faire baisser quelques prix, particulièrement le coût du transport qui est extrêmement lié au prix du carburant. Mais parce qu’Haïti est une économie concentrée, c’est-à-dire que les secteurs sont contrôlés par de très petits groupes d’entrepreneurs, on ne s’attend pas nécessairement à des baisses substantielles. On sait en Haïti que les prix ont tendance à rester les mêmes, ou à augmenter.

