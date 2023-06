Incendies au Canada: Montréal suffoque, «peu probable» que l'air européen soit affecté

Les feux de forêts continuent de sévir au Canada. 81 sont toujours actifs dans la province du Québec, dont 27 sont considérés hors de contrôle. Certains avancent à la faveur du temps sec et de la chaleur. Les fumées sont telles qu'elles empêchent l'intervention des avions-citernes. Elles ont touché les côtes européennes, mais à haute altitude. Il est « peu probable » que la fumée des incendies ait un impact sur la qualité de l'air européen.

Ce lundi 26 juin, Montréal était la ville ayant la pire qualité de l'air au monde, selon une entreprise spécialisée dans l'étude des polluants atmosphériques. Un énorme nuage s'est formé au-dessus de la principale ville du Québec et il se dirige vers l'Europe.

Cela ressemble à un brouillard banal mais le panache blanc qui domine le ciel de Montréal ces derniers jours n'est pas fait de vapeur d'eau. Il s'agit bien de particules novicespour les poumons issues des feux de forêts. Les habitants se sont plaints de respirer difficilement ou d'avoir les yeux irrités.

À Montréal, ville la plus polluée au monde aujourd'hui par la fumée des feux de forêts qui dévastent une partie de la province du Québec et du Canada, le Mont-Royal s'efface dans un voile âcre ⬇️ pic.twitter.com/m7rlReAMH4 — Léopold Picot (@leopold_picot) June 25, 2023

Plusieurs évènements ont dû être annulés, comme le festival des Piknic Electronik ou l'Ironman de Mont-Tremblant. Les autorités recommandent d'ailleurs le port du masque et déconseillent les activités extérieures. Le phénomène devrait se dissiper avec le passage prévu d'un flux océanique au-dessus de l'Atlantique.

La fumée a atteint l'Europe

La fumée des incendies sans précédent au Canada a atteint la péninsule ibérique ainsi que l'Irlande et le Royaume-Uni, et finira par traverser la France, les pays du Benelux, l'Allemagne avant de poursuivre plus à l'est. Mais les particules fines qu'elle contient circulent à plusieurs kilomètres d'altitude et il est « peu probable » qu'elles aient un impact sur la qualité de l'air en Europe, a indiqué l'observatoire européen Copernicus.

« Le transport à longue distance des fumées, et de la pollution atmosphérique en général, se produit à des altitudes élevées, entre 2 et 8 km, où la durée de vie atmosphérique de certains polluants est plus longue et où ils peuvent être transportés plus rapidement par des vents plus forts, tels que le courant-jet dans le cas des fumées provenant des incendies dans les régions boréales », a précisé lundi Mark Parrington, scientifique au service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus (CAMS).

Ce phénomène n'est pas rare lorsque les émissions sont suffisamment importantes, comme dans le cas des incendies de forêt, et « nous observons pratiquement chaque année un transport de fumée similaire à travers l'Atlantique à partir d'incendies en Amérique du Nord ».

