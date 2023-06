À la Une: la «guerre» contre les gangs au Salvador fait des émules

Revue de presse des Amériques

À son accession au pouvoir en 2019, le président salvadorien Nayib Bukele avait promis de « laver la maison » : c’est son expression. « Et cela a payé », souligne le journal colombien El Espectador, au moins politiquement. Aujourd’hui, les enquêtes de popularité le créditent de 90 % d’opinion favorable. La « population soutient le régime d’exception » instauré dans le pays l’année dernière, rappelle le quotidien.

Même si, pour cela, il a fallu remplir les prisons avec 68 000 personnes, dont beaucoup d’innocents, « le Congrès a prorogé pour la quinzième fois l’état d’urgence il y a quelques jours », souligne le journal. Et c’est cette popularité, « la plus importante du continent », précise le quotidien, qui l’incite aujourd’hui à se représenter à la prochaine présidentielle alors que la Constitution du pays le lui interdit.

Au Honduras, des prisons semblables à celles du Salvador

Depuis ce lundi 26 juin, dans les prisons du Honduras, on se croirait au Salvador. « Les images distribuées par la police militaire montrent un déploiement énorme des autorités dans des zones jusqu’ici tenues par les gangs », raconte El País. Des hommes en sous-vêtements assis à même le sol dans la cour d’une prison, tête baissée et les mains sur la nuque, peut-on voir dans le journal.

Le parallèle est frappant avec le sort des Maras au Salvador, les tatouages en moins. « En publiant ces images, les autorités ont essuyé les critiques des organisations des droits de l’homme » qui lui reprochent d’adopter des solutions simplistes et populistes, explique El Pais. « Il faut en finir avec le faux dilemme sécurité et respect des droits humains », dénonce l’une de ses organisations dans le journal El País.

Guatemala : la candidate Sandra Torres vante la méthode Bukele

Elle n’a pas manqué de citer l’exemple salvadorien pendant sa campagne. Au Guatemala, ce modèle est porteur. Sandra Torres, qui est sortie en tête du premier tour de la présidentielle ce dimanche, n’a jamais caché son admiration pour la méthode Bukele. Elle veut aussi faire entrer l’armée dans les prisons afin d’y restaurer l’ordre parmi les détenus membres des gangs. « Elle promet de bloquer les signaux téléphoniques pour empêcher les extorsions de fonds » opérées depuis les cellules, précise le journal guatémaltèque La Prensa libre.

Son adversaire du second tour, Bernardo Arévalo, qui a créé la surprise hier, met en avant des solutions moins radicales, inspirées des réflexions de son équipe de campagne issue des mouvements de contestations de 2015. Il propose de créer une « police forte et compétente et d’améliorer l’échange de renseignements pour mieux lutter contre le crime organisé », poursuit le journal.

Combat de rhétorique entre Joe Biden et Vladimir Poutine

La presse américaine revient largement sur la prise de parole de Vladimir Poutine hier soir, deux jours après la mutinerie menée par le responsable de la milice Wagner, Evgueni Prigojine. « Biden et Poutine s’affrontent rhétoriquement sur la mutinerie en Russie », titre l’éditorialiste David Sanger du New York Times. Aux États-Unis, on ne se montre pas surpris par le discours du « Maître du Kremlin » « Lorsque le président Poutine a parlé, il a commencé exactement comme l’anticipaient Biden et ses conseillers, en accusant les États-Unis d’acclamer le soulèvement », souligne l’éditorialiste.

Joe Biden, quelques heures avant le court discours de Poutine, avait tenté de discréditer une éventuelle accusation d’ingérence du président russe : « Nous ne sommes pas impliqués […], c’est une bataille interne au système russe », avait en effet déclaré le président américain, rappelle le journal. Biden et ses alliés avaient ajusté leur argumentaire dès ce week-end : à savoir que « Poutine avait créé cette crise avec sa décision inconsidérée d’envahir l’Ukraine », poursuit l’éditorialiste.

Alors que le sort de la guerre dépend en grande partie du soutien occidental, et en particulier celui du Congrès américain, Politico se demande « comment et si ce moment sans précédent pourrait renverser le cours de la contre-offensive ukrainienne, actuellement à la peine. » « Maintenant que les faiblesses politiques et militaires de la Russie sont apparues au grand jour, il y a une fenêtre d’opportunité pour pousser les lignes défensives russes », souligne le journal en ligne, en citant un responsable américain.

