États-Unis: prison à vie pour l’auteur de la tuerie d’un club LGBT

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Cinq meurtres et 46 tentatives de meurtre, une pour chaque personne se trouvant dans le Club Q de la deuxième ville du Colorado ce soir-là : Anderson Lee Aldrich a plaidé coupable pour tout. Cela le condamne automatiquement à la perpétuité, tout en renonçant à toute possibilité d’appel.

Cette personne de 23 ans s’identifie comme non binaire. Un simulacre pour tenter d’obtenir la clémence, selon de nombreux proches des cinq tués et d’autres victimes présentes dans la salle d’audience. Dans les témoignages successifs Anderson Lee Aldrich a été alternativement désigné comme une « chose », un « monstre », un « fanatique » et un « lâche », se voyant promettre que le diable l’attendrait en enfer.

L’accusé n’a montré que très peu de signes d’émotion. C’est son avocat qui a exprimé ses regrets pour les personnes tuées et les vies ruinées. Anderson Lee Aldrich était entré dans le club avec un fusil d’assaut AR15 avant d’être maîtrisé par un ancien militaire aidé d’un participant au spectacle du soir dont les chaussures à talons haut avait laissé des traces bien visibles sur le visage de l’assaillant lors de sa première audience.

L’affaire n’est sans doute pas terminée. La justice fédérale envisage à son tour des poursuites pour crimes motivés par la haine.

