Haïti: les financements ne sont pas à la hauteur des besoins, selon le PAM

C’est un état d'urgence absolue, selon le Programme alimentaire mondial. Seulement 11% du budget de l’aide alimentaire et humanitaire destinée à Haïti a pour l’instant été financé par les pays membres de l’ONU. Cela suit une tendance globale de manque de financement des programmes humanitaires. Entretien avec Jean Martin Bauer, le directeur du PAM en Haïti.

RFI : Quelles sont les répercussions des coupes du budget sur le terrain ?

Jean Martin Bauer : Les coupes de budget ont des conséquences graves. Nous estimons qu'au moins un million d'Haïtiens n'auront pas l'assistance dont ils ont besoin pour pouvoir subvenir à leur alimentation. 700 000 personnes en situation d'urgence actuellement n'auront pas d'assistance, si ces programmes ne sont pas financés. Il y a aussi 200 000 enfants qui ont actuellement un repas chaud tous les jours dans les cantines scolaires qui ne l'auront plus à la rentrée, si nous ne sommes pas financés. Donc, nous tirons la sonnette d’alarme : les financements ne sont pas à la hauteur des besoins.

Pourtant, dans le département de l’Artibonite, grenier d'Haïti, on ne semble pas manquer de production. Qu'est-ce qui empêche les agriculteurs de livrer leur production en ville ?

L’Artibonite est une grande zone de production de mangues. Mais les mangues pourrissent par terre, parce qu'il y a trop d'insécurité pour que les commerçants viennent récupérer la production et l'amènent dans les grands marchés. Il faut savoir que les producteurs de l'Artibonite ont déjà des difficultés à cultiver, c'est trop dangereux pour eux de se rendre dans leurs champs, sur leurs parcelles. Il y a des milliers d'hectares de cultures qui ont été abandonnées ces dernières années. Les commerçants qui amènent la production des zones productives vers les marchés se font parfois rançonner, kidnapper, violenter par les gangs. Donc, les personnes qui sont censées alimenter le pays, qui animent le commerce, la production et le commerce agricole en Haïti, sont terrées chez elles, en train de se cacher à cause de cette crise sécuritaire.

Est-ce que l'État haïtien parvient à récupérer cette production ? Est-ce que le PAM a aussi des solutions ?

La seule solution à ce problème, c'est la paix. Il faut que ces violences cessent pour que la vie reprenne son cours. En attendant, il y a des choses que nous essayons de faire pour soulager les petits producteurs. Au niveau des Gonaïves, la capitale de l'Artibonite, le Programme alimentaire mondial achète deux fois par semaine la production fraîche des petits producteurs pour qu'ils n'aient pas à se déplacer dans des zones dangereuses pour commercialiser leur production.

Dans quel état d'esprit se trouvent les Haïtiens ?

La situation humanitaire en Haïti est catastrophique. Il y a 5 millions de personnes dans le pays qui ont besoin d'aide humanitaire et d'aide alimentaire. C'est bien la moitié de la population haïtienne qui est en situation de besoin. En parlant aux Haïtiennes et aux Haïtiens, je comprends que la situation actuelle a suscité du désespoir. Ils sont vraiment à bout. En 2010, après le tremblement de terre, il y avait un sentiment d'espoir. J'entendais que l’on allait reconstruire, que les gens allaient se rassembler pour construire un Haïti meilleur. Cette année, on ne voit pas la fin des problèmes. On ne voit pas comment cette situation arriverait à une conclusion heureuse dans les mois à venir. Et donc, malheureusement, c’est le désespoir.

